Carros elétricos e inteligência artificial aceleram lucro da Xiaomi em 76% para 5.215 milhões
A empresa tecnológica chinesa Xiaomi registou, em 2025, um lucro líquido atribuído de 41.643 milhões de yuan (cerca de 5.215 milhões de euros), um aumento de 76% em relação ao ano anterior, foi anunciado esta terça-feira.
Nas demonstrações financeiras enviadas à Bolsa de Hong Kong, onde está cotada, a empresa indicou que o volume de negócios cresceu 25% em termos homólogos, atingindo cerca de 457.287 milhões de yuan (cerca de 57.268 milhões de euros).
A empresa de tecnologia atribuiu este crescimento principalmente a “novas iniciativas”, como os veículos elétricos ou a Inteligência Artificial (IA), que mais do que triplicaram (+223,8%) as receitas.
Neste segmento, a Xiaomi vendeu mais de 411.000 veículos no ano passado, superando a meta que tinha estabelecido (350.000).
O seu principal negócio, o dos smartphones, contribuiu com 186.400 milhões de yuan (cerca de 23.344 milhões de euros), depois de as vendas terem diminuído 1,96%, para cerca de 165,2 milhões de unidades.
