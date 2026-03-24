Certificados de Aforro captam mais 300 milhões de euros em fevereiro

Os Certificados de Aforro captaram mais 291,2 milhões de euros em fevereiro, marcando o 17.º mês seguido com subscrições líquidas positivas, de acordo com os dados do Banco de Portugal.

No final do mês passado, estavam aplicados cerca 40,9 mil milhões de euros nestes certificados, que continuam a manter uma certa popularidade no que toca à poupança das famílias portuguesas.

Facto em relação ao qual não será ser alheio a remuneração bem mais atrativa que estes títulos apresentam em comparação com outros produtos de poupança seguro, como os depósitos bancários.

Em fevereiro, os Certificados de Aforro tiveram uma redução ligeira da sua taxa base, por conta da descida da Euribor a 3 meses. Ainda assim, continuam a render mais de 2%. Já os depósitos bancários oferecem pouco mais do que 1,3% — pelos menos as novas aplicações realizadas em janeiro (últimos dados disponibilizados pelo Banco de Portugal) renderam apenas 1,34% em termos médios.

Certificados de Aforro em alta

Fonte: Banco de Portugal

Já os Certificados do Tesouro mantêm a tendência de saídas que se verifica há 52 meses. Em fevereiro saíram mais 174,4 milhões de euros, com o stock total a baixar para 7,3 mil milhões, o valor mais baixo agosto de 2015.

Isto faz com que ao todo os aforradores portugueses confiem ao Estado mais de 48,2 mil milhões de euros através dos certificados (incluindo Aforro e Tesouro), mais 116,7 milhões em relação a janeiro.