Chubb revela estrutura dos seguros para navios que passem no Estreito de Ormuz

Após anunciar que ia ser a subscritora principal do plano de resseguro marítimo de 20 mil milhões de dólares da U.S. International Development Finance Corporation (DFC), prometido por Donald Trump, sabe-se agora como é que a seguradora Chubb vai operar esta estrutura.

A seguradora vai fornecer seguro de risco marítimo de guerra para casco e responsabilidade civil, bem como para carga, disponibilizando ainda cobertura para seguro de casco em tempo de guerra, seguro P&I ( property & indemnity) de guerra e seguro de carga em tempo de guerra.

Quanto aos critérios de elegibilidade, a Chubb afirma que a oferta se aplicará a navios que cumpram os critérios de elegibilidade definidos pelo Governo dos EUA, e que a cobertura de seguro estará disponível apenas para navios que passem pelo Estreito de Ormuz sob certas condições, que ainda não estão definidas.

A Chubb é quem irá gerir a instalação, definir preços e condições, assumir riscos, emitir apólices para navios e cargas elegíveis e gerir as reclamações.

Outras resseguradoras também vão estar envolvidas nesta iniciativa e deverão ficar a ser conhecidas nos próximos dias.

Com cerca de 50 mil milhões de dólares de prémios recebidos em 2025, cerca de três vezes todo o mercado português, a Chubb foi escolhida para liderar a estrutura de seguros criada pelo Governo dos Estados Unidos através de programa extraordinário de até 20 mil milhões de dólares em resseguro para assegurar a continuidade do transporte marítimo de petróleo no Estreito de Ormuz, com a escalada do conflito armado entre os Estados Unidos, Israel e o Irão.