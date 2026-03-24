Seguradoras

Country Manager da AXA Espanha estende funções a Portugal

  • ECO Seguros
  • 18:01

Maite Trujillo passa a ser responsável pelas divisões de Crédito e Proteção de Estilo de Vida, Viagem, Assistência Automóvel e ao Lar, bem como Assistência Jurídica em Portugal.

Maite Trujillo, Country Manager da AXA Espanha, vai passar a liderar o negócio em Portugal, conforme avança o jornal Grupo Aseguranza. A profissional vai ficar responsável pela divisão de Crédito e Proteção de Estilo de Vida (CLP), Viagem, Assistência Automóvel e ao Lar, bem como a divisão de Assistência Jurídica.

Maite Trujillo, Country Manager da AXA Espanha, vai agora alargar a atenção a Portugal e também a região EMEA.

Trujillo vai ainda assumir a gestão da linha de seguros de Viagem na Ásia, Médio Oriente e África (AMEA).

“Esta nomeação posiciona Maite Trujillo como uma das figuras estratégicas dentro da região Mediterrâneo & América, num momento de evolução organizacional orientada para acelerar o crescimento e maximizar sinergias entre mercados”, afirma a empresa, citada pelo Aseguranza.

“É uma honra assumir este desafio num momento crucial para a empresa. Encaro esta fase com a ambição de continuar a impulsionar o crescimento do negócio, reforçar a nossa presença em mercados estratégicos e continuar a desenvolver soluções inovadoras”, diz Maite Trujillo.

A profissional é licenciada em Administração e Direção de Empresas pela Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Em 2016, assumiu o papel de Sales Director Assistance Iberia na AXA e, desde 2019, exerce funções como Country Manager de Espanha.

A AXA é uma companhia de seguros com sede em Paris, França, que opera em 64 países e oferece serviços nas áreas de seguros de vida, saúde, propriedade e acidentes, além de gestão de investimentos.

Em 2025, a AXA Portugal, registou 12.877 milhões de euros no país em volume de prémios, de acordo com dados tratados por ECOseguros.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Country Manager da AXA Espanha estende funções a Portugal

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

“Growth, Powered by Desire” é a narrativa com IA da Havas

Rafael Correia,

Este novo posicionamento pretende criar valor para as marcas, despertando o desejo. "Esta lógica de desejo é muito atual e é muito importante porque está ligada à emoção", explica Sofia Vieira.