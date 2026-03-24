Detidas dezenas de pessoas por suspeita de manipulação de resultados no futebol checo
Dezenas de pessoas foram detidas na República Checa numa operação contra manipulação de resultados no futebol, que envolve mais de 40 suspeitos entre jogadores, árbitros e dirigentes.
Dezenas de pessoas foram hoje detidas na República Checa numa operação contra a manipulação de resultados e apostas fraudulentas, abrangendo escalões que vão desde a primeira divisão até ao futebol de formação.
A intervenção, descrita pelo presidente da Federação Checa de Futebol, David Trunda, como “provavelmente a maior da história” da modalidade no país, resultou de uma investigação de três anos em colaboração com a polícia, a Europol e a Interpol.
Segundo o Ministério Público de Olomouc, foram realizadas buscas em diversas residências e propriedades, visando uma rede de corrupção que envolve mais de 40 indivíduos, entre jogadores, árbitros e dirigentes de clubes, “incluindo equipas da primeira à quarta divisão, bem como ligas juvenis”.
O Comité de Ética da federação deverá iniciar hoje os processos disciplinares, sendo que a maioria dos casos de abuso terá ocorrido na região da Morávia, no leste do país.
A operação contou com o apoio do Gabinete Nacional de Combate ao Crime Organizado (NCOZ), juntamente com agentes da polícia regional, embora as autoridades ainda não tenham revelado a identidade dos suspeitos detidos.
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