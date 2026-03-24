Desporto

Detidas dezenas de pessoas por suspeita de manipulação de resultados no futebol checo

  • Lusa
  • 13:03

Dezenas de pessoas foram detidas na República Checa numa operação contra manipulação de resultados no futebol, que envolve mais de 40 suspeitos entre jogadores, árbitros e dirigentes.

Dezenas de pessoas foram hoje detidas na República Checa numa operação contra a manipulação de resultados e apostas fraudulentas, abrangendo escalões que vão desde a primeira divisão até ao futebol de formação.

A intervenção, descrita pelo presidente da Federação Checa de Futebol, David Trunda, como “provavelmente a maior da história” da modalidade no país, resultou de uma investigação de três anos em colaboração com a polícia, a Europol e a Interpol.

Segundo o Ministério Público de Olomouc, foram realizadas buscas em diversas residências e propriedades, visando uma rede de corrupção que envolve mais de 40 indivíduos, entre jogadores, árbitros e dirigentes de clubes, “incluindo equipas da primeira à quarta divisão, bem como ligas juvenis”.

O Comité de Ética da federação deverá iniciar hoje os processos disciplinares, sendo que a maioria dos casos de abuso terá ocorrido na região da Morávia, no leste do país.

A operação contou com o apoio do Gabinete Nacional de Combate ao Crime Organizado (NCOZ), juntamente com agentes da polícia regional, embora as autoridades ainda não tenham revelado a identidade dos suspeitos detidos.

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