Disney+ celebra 20 anos de “Hannah Montana” com especial

O que nasceu em 2006 como uma série juvenil depressa se transformou num fenómeno global. Duas décadas depois, a "Hannah Montana" assinala o seu 20.º aniversário.

A Disney celebra os 20 anos do fenómeno “Hannah Montana” com um especial no Disney+. Miley Cyrus revisita alguns dos seus momentos mais memoráveis numa entrevista exclusiva conduzida por Alex Cooper, podcaster americana que co-criou e apresenta o Call Her Daddy.

Durante o especial, segundo o comunicado do Disney+, os espectadores poderão ainda espreitar os bastidores do arquivo de Miley, rever rostos familiares, convidados surpresa e assistir a uma atuação musical de Miley Cyrus, que reinterpreta alguns dos êxitos musicais que marcaram a série.

O especial é produzido pela HopeTown Entertainment e pela Unwell Productions. Ashley Edens assume o cargo de showrunner, com Miley Cyrus, Tish Cyrus-Purcell, Alex Cooper e Matt Kaplan como produtores executivos.

O catálogo audiovisual da franquia disponível no serviço de streaming da Disney — composto pelas quatro temporadas de “Hannah Montana”, “Hannah Montana: O Filme” e “Hannah Montana & Miley Cyrus: O Melhor dos Dois Mundos em Concerto” — já ultrapassou as 500 milhões de horas visualizadas globalmente.

A celebração dos 20 anos juntou marcas como a Funko, Adidas e Zara para a criação de merchandise oficial, que vai desde bonecos a hoodies. O sucesso levou a que uma t-shirt criada pela Zara esgotasse quase instantaneamente após o lançamento, revela o The Hollywood Reporter.

Durante a transmissão original, entre 2006 e 2011, o poder da “Hannah Montana” demonstrou-se de várias maneiras. O álbum da primeira temporada foi a primeira banda sonora de uma série de TV a estrear no primeiro lugar do ranking da Billboard 200. Já a digressão “Best of Both Worlds”, em 2007, esgotou bilhetes em 71 arenas na América do Norte.

O documentário que acompanhou essa digressão foi, na altura, o filme-concerto com maior receita de bilheteira de sempre. Atualmente, esse recorde pertence a Taylor Swift com “The Eras Tour”. A cantora chegou a contribuir para o fenómeno, tendo escrito músicas e feito uma participação especial em “Hannah Montana: The Movie”.

“Houve alturas em que a Hannah Montana me fez lembrar os Beatles ou algo do género“, disse Miley Cyrus, em entrevista à Variety.

O domínio da série era evidente nos dados da época. De acordo com um artigo da NBC News de 2008, o formato foi o programa número 1 da televisão por cabo nos EUA para crianças dos 6 aos 14 anos nos seus dois primeiros anos. Foram ainda lançados, pelo menos, dois CDs que chegaram ao topo das tabelas, quatro DVDs que venderam mais de 2,5 milhões de cópias, uma série de romances para jovens adultos — mais de 3,7 milhões de exemplares — e videojogos — 1,7 milhões de cópias vendidas à data.

A linha de produtos inspirados no projeto chegou a atingir os 140 artigos, incluindo roupa, relógios, malas, sapatos, maquilhagem e brinquedos. Estima-se que o poder desta marca, juntamente com o High School Musical, tenha gerado 2,7 mil milhões de dólares em vendas de merchandising para a Disney em 2008.