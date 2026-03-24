EDP assinala 50 anos com nova campanha institucional

Carminho, Vhils, Aires Mateus e Jéssica Silva são os protagonistas do filme que celebra os 50 anos de EDP. Assinada pela Havas e com planeamento da Wavemaker, vai estar no ar quatro semanas.







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“Imagina os próximos 50 anos” é o mote da nova campanha institucional da EDP. No ano em que assinala os 50 anos, os protagonistas do filme principal são Carminho, Vhils, Aires Mateus e Jéssica Silva.

Em comum, na música, na arte, na arquitetura e no desporto, estes cinco nomes “têm percursos marcados pela dedicação, pela reinvenção e pela capacidade de abrir novos caminhos, em Portugal, mas também a nível global. Valores que refletem a forma como a própria EDP tem evoluído ao longo de cinco décadas, de Portugal para o mundo”, descreve a marca.

A campanha estabelece assim um paralelismo entre estes percursos individuais e a evolução da EDP, “mostrando como a capacidade de imaginar, a coragem de arriscar e a força de fazer acontecer, com equipas multidisciplinares e de excelência, tem sido determinante ao longo de 50 anos e continuará a sê‑lo no futuro“. A campanha parte assim da ideia de que os 50 anos da EDP não representam apenas um marco histórico, mas também um novo ponto de partida.

“Os primeiros 50 anos da EDP foram extraordinários, marcados por uma transformação contínua – da eletrificação de um país à liderança global da transição energética, sempre com um sentido claro de serviço público, inovação e responsabilidade. Mas este aniversário é sobretudo um ponto de partida. Celebramos o caminho feito, mas convidamos todos a imaginar os próximos 50 anos“, aponta Vera Pinto Pereira, administradora executiva da EDP, citada em comunicado.

“Ao lado de quatro talentos portugueses que levam o seu impacto além-fronteiras, reafirmamos a ambição de continuar a liderar a transformação do futuro da energia, em Portugal e no mundo”, conclui a gestora.

Assinada pela Havas, com produção da Bro, e planeamento de meios da Wavemaker, a campanha vai estar em TV, digital, OOH e cinema até dia 21 de abril. A celebração dos 50 anos estará depois presente na comunicação da EDP durante todo este ano, em momentos estratégicos.