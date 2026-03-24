Espanhola compra têxtil de Pombal com 200 trabalhadores

A espanhola Nextil assinou, na semana passada, um acordo para adquirir uma participação maioritária de 70% na portuguesa Sindutex, através de uma operação de aumento de capital no valor de 1,75 milhões de euros, segundo um comunicado divulgado pelo regulador espanhol.

Em comunicado à Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), o grupo catalão explica que a aposta na têxtil portuguesa constituiu um “investimento orientado para potenciar o projeto industrial da Sindutex, reforçando a sua capacidade operacional, comercial e financeira e acompanhando o seu desenvolvimento numa nova etapa de crescimento”. A Nextil estima que a Sindutex possa alcançar, já este ano, um volume de negócios superior a dez milhões de euros e um EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) superior a dois milhões.

O negócio será financiado exclusivamente com fundos próprios do grupo espanhol, de acordo com o memorando de entendimento assinada a 19 de março.

No ano passado, o grupo têxtil espanhol vendeu as respetivas instalações no norte de Portugal por 4,4 milhões de euros, mantendo, no entanto, a produção nessas unidades. A empresa catalã conta com três empresas em território nacional, incluindo a portuguesa Keupe (adquirida em 2022), depois de, em 2018, ter comprado a SICI93 e a Playvest, ambas com sede em Braga, e com unidades de produção em Vila Verde, Vizela e Braga.

Segundo a Nextil, esta integração permitirá ao grupo “consolidar ainda mais a sua plataforma em Portugal, expandindo a sua capacidade produtiva e reforçando o seu posicionamento no segmento premium e de valor acrescentado”.

Fundada em 1954 com o nome Dogi, o grupo Nextil conta atualmente com 13 empresas, nove centros de produção, unidades de produção em quatro países e cerca de 400 fornecedores em todo o mundo. Após vários anos de prejuízo, têxtil catalã mudou de liderança no final de 2023 e iniciou uma profunda reorganização, tendo regressado aos lucros em 2025, com um resultado de 3,7 milhões de euros.

Com sede em Pombal e 200 colaboradores, a Sindutex dedica-se à confeção de vestuário para homem e mulher e produz 370 mil peças anuais, totalmente destinadas à exportação.