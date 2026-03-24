Galp vai fornecer combustível à Marinha por 16,6 milhões de euros

A Marinha Portuguesa fechou um contrato por adjudicação direta com a Petrogal, empresa da Galp, para o fornecimento de combustível operacional para os anos de 2026, 2027 e 2028 por mais de 16,6 milhões de euros. A despesa será suportada por verbas inscritas no orçamento da Marinha.

O contrato por “ajuste direto” — ao abrigo do Acordo Quadro e do Artigo 258.º do Código dos Contratos Públicos — para o fornecimento de combustível operacional (gasóleo marítimo melhorado e gasóleo colorido) tem um preço contratual “de 16.623.266,06 euros, ao qual acrescerá IVA a 13% no montante de 225.719,52 euros, perfazendo um encargo total de 16.848.985,58 euros, correspondendo ao fornecimento”, pode ler-se no contrato publicado a 18 de março no Portal Base.

O contrato abrange os anos de 2026, 2027 e 2028. “O encargo previsto para o ano económico de 2026 é de 5.429.071,14 euros, em que 5.353.831,30 euros corresponde ao valor do fornecimento, e 75.239,84 euros ao valor do IVA à taxa legal em vigor”, detalha o contrato, referindo que esta despesa será suportada por verbas inscritas no Orçamento da Marinha Portuguesa.

Idênticos valores estão previstos para os anos seguintes, com a despesa referente a 2027 e 2028 a ser inscrita no Orçamento de Estado e e igualmente no Orçamento da Marinha.

Recentemente, a Petrogal ganhou o fornecimento de eletricidade ao Exército Português e à Força Aérea Nacional num valor total de mais de 6,4 milhões de euros. Os contratos, fechados em dezembro, têm duração de um ano. A subsidiária da Galp ganhou ainda o contrato de fornecimento de gás natural para o Exército Português, no valor de mais de 721 mil euros.