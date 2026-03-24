Ataque ao Irão

Irlanda também reduz impostos sobre os combustíveis

  • Lusa
  • 17:09

Depois de Espanha, também a Irlanda anunciou uma redução do imposto sobre o gasóleo de 20 cêntimos de euro por litro e o da gasolina em 15 cêntimos até ao final de maio.

A Irlanda anunciou esta terça-feira uma redução temporária dos impostos sobre a gasolina e o gasóleo, com o objetivo de conter a subida vertiginosa dos preços nos postos de abastecimento, provocada pela guerra no Médio Oriente.

O imposto sobre o gasóleo será reduzido em 20 cêntimos de euro por litro e o da gasolina em 15 cêntimos até ao final de maio, declarou o primeiro-ministro, Micheál Martin, citado pela agência AFP.

Esta medida insere-se num plano de 250 milhões de euros destinado a “amortecer” para as famílias e as empresas “os piores efeitos do choque dos preços” associado ao conflito, precisou o chefe do Governo. Desde o início de março, os preços subiram mais de 25 cêntimos para a gasolina e 55 cêntimos para o gasóleo.

O plano inclui também um mecanismo de reembolso fiscal para os transportadores rodoviários e uma prorrogação do período de subsídio de combustível que beneficia cerca de meio milhão de famílias. Micheál Martin salientou ainda que o Governo “não prevê” racionar o combustível.

A duração de dois meses escolhida para estas reduções fiscais baseia-se nas recomendações formuladas durante uma cimeira europeia na semana passada, apelando para medidas “direcionadas e temporárias”, com o objetivo de “reduzir a pressão sobre as famílias”, recordou o governante.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Irlanda também reduz impostos sobre os combustíveis

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

APROSE 50 Anos: O retrato de Mário Vinhas

Francisco Botelho,

Homem forte da MDS Portugal é a pessoa dos seguros que inaugura a série de podcasts promovido pela APROSE para comemorar os 50 anos da instituição que agrega agentes e corretores em Portugal.