Irlanda também reduz impostos sobre os combustíveis

A Irlanda anunciou esta terça-feira uma redução temporária dos impostos sobre a gasolina e o gasóleo, com o objetivo de conter a subida vertiginosa dos preços nos postos de abastecimento, provocada pela guerra no Médio Oriente.

O imposto sobre o gasóleo será reduzido em 20 cêntimos de euro por litro e o da gasolina em 15 cêntimos até ao final de maio, declarou o primeiro-ministro, Micheál Martin, citado pela agência AFP.

Esta medida insere-se num plano de 250 milhões de euros destinado a “amortecer” para as famílias e as empresas “os piores efeitos do choque dos preços” associado ao conflito, precisou o chefe do Governo. Desde o início de março, os preços subiram mais de 25 cêntimos para a gasolina e 55 cêntimos para o gasóleo.

O plano inclui também um mecanismo de reembolso fiscal para os transportadores rodoviários e uma prorrogação do período de subsídio de combustível que beneficia cerca de meio milhão de famílias. Micheál Martin salientou ainda que o Governo “não prevê” racionar o combustível.

A duração de dois meses escolhida para estas reduções fiscais baseia-se nas recomendações formuladas durante uma cimeira europeia na semana passada, apelando para medidas “direcionadas e temporárias”, com o objetivo de “reduzir a pressão sobre as famílias”, recordou o governante.