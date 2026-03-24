Irlanda também reduz impostos sobre os combustíveis
Depois de Espanha, também a Irlanda anunciou uma redução do imposto sobre o gasóleo de 20 cêntimos de euro por litro e o da gasolina em 15 cêntimos até ao final de maio.
A Irlanda anunciou esta terça-feira uma redução temporária dos impostos sobre a gasolina e o gasóleo, com o objetivo de conter a subida vertiginosa dos preços nos postos de abastecimento, provocada pela guerra no Médio Oriente.
O imposto sobre o gasóleo será reduzido em 20 cêntimos de euro por litro e o da gasolina em 15 cêntimos até ao final de maio, declarou o primeiro-ministro, Micheál Martin, citado pela agência AFP.
Esta medida insere-se num plano de 250 milhões de euros destinado a “amortecer” para as famílias e as empresas “os piores efeitos do choque dos preços” associado ao conflito, precisou o chefe do Governo. Desde o início de março, os preços subiram mais de 25 cêntimos para a gasolina e 55 cêntimos para o gasóleo.
O plano inclui também um mecanismo de reembolso fiscal para os transportadores rodoviários e uma prorrogação do período de subsídio de combustível que beneficia cerca de meio milhão de famílias. Micheál Martin salientou ainda que o Governo “não prevê” racionar o combustível.
A duração de dois meses escolhida para estas reduções fiscais baseia-se nas recomendações formuladas durante uma cimeira europeia na semana passada, apelando para medidas “direcionadas e temporárias”, com o objetivo de “reduzir a pressão sobre as famílias”, recordou o governante.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Irlanda também reduz impostos sobre os combustíveis
{{ noCommentsLabel }}