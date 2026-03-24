História de vida nos Seguros

APROSE 50 Anos: O retrato de Mário Vinhas

Homem forte da MDS Portugal é a pessoa dos seguros que inaugura a série de podcasts promovido pela APROSE para comemorar os 50 anos da instituição que agrega agentes e corretores em Portugal.

História de Vida nos Seguros é um podcast da iniciativa da APROSE que ao longo de 2026 trará a público o perfil de protagonistas de referência no mercado segurador de Portugal.

A inaugurar a História de Vida nos Seguros, podcast comemorativo dos 50 anos da APROSE – Associação Nacional de Agentes e Corretores de Seguros, parceria entre a associação e o ECOseguros, o convidado é Mário Vinhas, atual administrador e Chief Operating Officer da MDS Portugal, mas que começou a sua vida nos seguros já há algumas décadas.

Mário Vinhas, COO da MDS Portugal, em entrevista no podcast da APROSE, uma comemoração dos 50 anos de vida da única associação de agentes e corretores de seguros em Portugal.Hugo Amaral/ECO

A conversa foi fácil, assertiva e completa. Mário Vinhas contou a história profissional, como conjugou a vida pessoal, as pessoas que o marcaram, as experiências que colheu em diferentes experiências na Vitalicio, mais tarde na Generali e, desde há 13 anos, no grupo MDS.

A sua partilha é importante para quem quer começar nos seguros, mas também para todos os pares que diariamente fazem do setor segurador um parceiro cada vez mais importante e muitas vezes decisivo para a vida dos portugueses.

Não perca toda a conversa com Mário Vinhas aqui:

 

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