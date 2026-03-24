APROSE 50 Anos: O retrato de Mário Vinhas
Homem forte da MDS Portugal é a pessoa dos seguros que inaugura a série de podcasts promovido pela APROSE para comemorar os 50 anos da instituição que agrega agentes e corretores em Portugal.
A inaugurar a História de Vida nos Seguros, podcast comemorativo dos 50 anos da APROSE – Associação Nacional de Agentes e Corretores de Seguros, parceria entre a associação e o ECOseguros, o convidado é Mário Vinhas, atual administrador e Chief Operating Officer da MDS Portugal, mas que começou a sua vida nos seguros já há algumas décadas.
A conversa foi fácil, assertiva e completa. Mário Vinhas contou a história profissional, como conjugou a vida pessoal, as pessoas que o marcaram, as experiências que colheu em diferentes experiências na Vitalicio, mais tarde na Generali e, desde há 13 anos, no grupo MDS.
A sua partilha é importante para quem quer começar nos seguros, mas também para todos os pares que diariamente fazem do setor segurador um parceiro cada vez mais importante e muitas vezes decisivo para a vida dos portugueses.
Não perca toda a conversa com Mário Vinhas aqui:
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
APROSE 50 Anos: O retrato de Mário Vinhas
{{ noCommentsLabel }}