APROSE 50 Anos: O retrato de Mário Vinhas

A inaugurar a História de Vida nos Seguros, podcast comemorativo dos 50 anos da APROSE – Associação Nacional de Agentes e Corretores de Seguros, parceria entre a associação e o ECOseguros, o convidado é Mário Vinhas, atual administrador e Chief Operating Officer da MDS Portugal, mas que começou a sua vida nos seguros já há algumas décadas.

A conversa foi fácil, assertiva e completa. Mário Vinhas contou a história profissional, como conjugou a vida pessoal, as pessoas que o marcaram, as experiências que colheu em diferentes experiências na Vitalicio, mais tarde na Generali e, desde há 13 anos, no grupo MDS.

A sua partilha é importante para quem quer começar nos seguros, mas também para todos os pares que diariamente fazem do setor segurador um parceiro cada vez mais importante e muitas vezes decisivo para a vida dos portugueses.

Não perca toda a conversa com Mário Vinhas aqui: