Isaltino acusado de desviar quase 150 mil euros

O Ministério Público (MP) acusou o presidente da Câmara de Oeiras, Isaltino Morais, e outros 22 responsáveis do município por crimes de peculato e abuso de poderes. Segundo a CNN avança esta terça-feira, em causa está o “abuso de funções” e “grave violação de deveres” com 1.441 refeições pagas pelo município, entre 2017 e 2024, num total de 150 mil euros.

De acordo com um despacho do DIAP de Lisboa a que a TVI e a CNN Portugal tiveram acesso, o MP pede que Isaltino Morais seja condenado a devolver ao município 70 mil euros, sozinho, além de mais 79 mil euros juntamente os outros 22 arguidos acusados neste processo. Também solicita que a perda de mandato de Isaltino e dos restantes autarcas.

O procurador entende que Isaltino Morais “formulou um desígnio de se apropriar de dinheiro pertença do erário público”, beneficiando “vereadores, presidente da assembleia municipal e funcionários”.

Uma investigação da unidade de combate à corrupção da PJ serviu de base à acusação do MP que dá conta da realização de diferentes refeições nos mesmos dias, almoços aos fins de semana, incluindo marisco, álcool, digestivos e tabaco, que resultaram em contas superiores a 900 euros.