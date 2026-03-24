Madrid é o melhor modelo de saúde pública para mais de 40% dos habitantes de Melilha e Ceuta

A população de Ceuta e Melilha aponta Madrid como a comunidade com o melhor modelo de saúde pública de Espanha. É o que se depreende do estudo realizado pela Ipsos, que recolhe as preferências dos cidadãos e as prioridades de melhoria do seu sistema.

Segundo a Ipsos, a Comunidade de Madrid é a principal referência de excelência sanitária para a população de ambas as cidades autónomas. Mais concretamente, 41% dos cidadãos de Ceuta e 44% dos de Melilha indicam que a capital possui o melhor sistema de saúde pública de Espanha, colocando-a muito à frente dos restantes territórios.

Os cidadãos de Ceuta e Melilha também mencionam — embora com dados distantes da preferência por Madrid como padrão de qualidade sanitária — outras regiões como a Andaluzia (23% em Ceuta e 40% em Melilha), a Catalunha (35% em Ceuta e 32% em Melilha) ou o País Basco (19% em Ceuta e 15% em Melilha).

Estas preferências estão associadas a uma perceção de maior capacidade de atendimento, eficiência organizacional e melhor funcionamento do sistema de saúde. A disparidade percebida pelos habitantes de Ceuta e Melilha manifesta-se em aspetos como o acesso a especialistas, a gestão das listas de espera e a dotação de recursos humanos.

MAIS PROFISSIONAIS E MENOS LISTAS DE ESPERA

Por isso, exigem uma série de medidas para evitar o colapso dos respetivos sistemas de saúde públicos. A diretora de Opinião Pública da Ipsos, Silvia Bravo, indicou que «a principal prioridade apontada por 70% dos cidadãos de Ceuta e Melilha é o reforço do pessoal de saúde. Segue-se a redução das listas de espera e a melhoria do acesso aos cuidados especializados. Exigem também mais investimento em tecnologia e uma maior gama de serviços».

Nas ruas, considera-se que a «qualidade dos profissionais é boa». Mas, como explicou uma senhora, «a quantidade disponível para cobrir as necessidades» das duas cidades «é insuficiente». «Por isso, vejo que o pessoal de saúde está muito sobrecarregado», indicou. Um senhor também salientou que em todos os territórios há problemas, mas «talvez aqui estejamos mais atrasados. Não chegamos ao nível que eles têm».

A esta perceção dos recursos humanos junta-se a redução das listas de espera. Este aspeto é essencial para 57% dos cidadãos de Ceuta e 61% dos de Melilha, consolidando-se como o principal indicador do funcionamento do sistema de saúde público e como uma das lacunas mais graves identificadas pela população.

Além disso, os cidadãos sublinham a necessidade de facilitar o acesso aos cuidados especializados, uma exigência expressa por 34% dos habitantes de Ceuta e 31% dos de Melilha, para garantir um acesso efetivo e ágil aos serviços de maior complexidade assistencial.

Outras medidas necessárias destacadas pelos cidadãos são o aumento do investimento em novas tecnologias de saúde (21% em Ceuta), a melhoria da coordenação entre cuidados primários e especializados (16% em Ceuta e 22% em Melilha), a ampliação do leque de serviços (20% em Ceuta e 19% em Melilha), a melhoria da acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida ou deficiência (16% em Ceuta e 14% em Melilha) e o aumento do tempo de consulta por paciente (16% em Ceuta e 13% em Melilha).

O estudo sobre a «Perceção dos serviços de saúde pública em Ceuta e Melilha» foi realizado pela Ipsos através da metodologia CATI (por telefone), com uma amostra de 400 entrevistas representativas da população com mais de 18 anos residente em ambos os locais.