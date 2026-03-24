Mais de 15 startups em hackathon europeu para desenvolver tecnologias anti-drones e segurança marítima

Mais de 15 startups vão durante três dias desenvolver protótipos para soluções de defesa em hackathon europeu em Lisboa, o segundo EU Defence Innovation Scheme (EUDIS) Hackathon a realizar-se em Portugal a 26 e 28 de março. Defesa do espaço aéreo, tecnologias contra drones e segurança marítima são as áreas foco desta edição. Um total de 10 mil euros serão atribuídos e a startup vencedora do pitch local irá participar na competição global europeia.

“É fundamental posicionar o país de forma estratégica ao nível europeu, criando as condições para que este talento consiga testar e aplicar as suas soluções em contexto real”. “A organização de iniciativas como esta é essencial para aproximar startups, indústria e entidades operacionais, mas para consolidar este caminho é também necessária uma estratégia clara para o setor, numa altura em que Portugal tem uma oportunidade relevante para se afirmar”, diz André Marquet, CEO da Productized e auditor de Defesa Nacional, citado em comunicado.

A edição da primavera do hackathon da EUDIS, integrado no Fundo Europeu de Defesa (FED), iniciativa da Comissão Europeia para impulsionar a inovação no setor da defesa até 2030, realiza-se em oito países europeus — França, Países Baixos, Noruega, Polónia, Roménia, Espanha e Chéquia — e com mais de 15 startups, Portugal é, depois da Polónia e da Roménia, o país com o maior número de participações.

“A elevada participação de startups nesta edição demonstra que Portugal já tem capacidade para desenvolver soluções no contexto desta Nova defesa, cada vez mais tecnológica e orientada para a inovação”, destaca o responsável da Productized, organizadora da edição de Lisboa do hackathon da EUDIS.

Esta é segunda edição da maratona de desenvolvimento europeia dedicada à defesa em Portugal, este ano tendo como foco a defesa do espaço aéreo e tecnologias anti-drones. Na edição local foi ainda introduzido o tema da segurança marítima, alinhado com as especificidades de defesa nacional. “A Marinha Portuguesa irá também selecionar startups para participarem num evento de experimentação operacional, permitindo às equipas contacto direto com necessidades reais do setor e uma melhor compreensão dos desafios de segurança marítima”, informa comunicado.

A Marinha Portuguesa é, juntamente com a Vieira de Almeida, a Critical Software, TYTAN Technologies (empresa alemã que desenvolve sistemas de defesa aérea com inteligência artificial) e a Unicorn Factory Lisboa, parceira deste hackathon que se realiza este ano no Beato Innovation District.

Além dos prémios locais, num valor total de 10 mil euros, as equipas vencedoras terão acesso a um programa de mentoria de 40 horas, desenvolvido ao longo de dois meses com especialistas do setor. Após o hackathon presencial, segue-se a 8 de abril a fase de mentoria, tendo em junho, as soluções vencedoras, em junho, oportunidade de integrar a competição europeia com um pitch aos representantes dos Estados-Membros da UE.

A edição de outono do EUDIS Defence Hackathon em Portugal, a primeira no país, foi a mais participada a nível europeu, tendo reunido 60 participantes presenciais e 15 equipas a concurso. A equipa RAID, vencedora nacional dessa edição, no pitch europeu foi selecionada para o top três europeu na competição do EUDIS, entre equipas provenientes de oito países, tendo a sua solução sido escolhida para demonstração em ambiente operacional no exercício ARTEx26 do Exército português, no Campo Militar de Santa Margarida.