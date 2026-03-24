Mau tempo. Meo diz que reposição completa de rede fixa está prevista até 30 de abril

A disponibilidade da rede fixa da Meo nas zonas afetadas pelas intempéries à data de hoje é de 95,9% e prevê-se a reposição completa do serviço até 30 de abril, disse à Lusa fonte oficial. Contactada pela agência Lusa, fonte oficial da operadora adiantou que, “atualmente, a rede móvel encontra-se reposta nas suas componentes de cobertura e capacidade”.

Contudo, “a recuperação da rede fixa tem-se revelado mais complexa, uma vez que, em muitos locais, não está em causa apenas a reparação de falhas pontuais, mas sim a reconstrução integral de troços da rede”. Ainda assim, “à data de 24 de março, a disponibilidade da rede fixa nas zonas afetadas é de 95,9%”, referiu a mesma fonte.

“A previsão atual aponta para a reposição completa do serviço até 30 de abril, podendo este prazo variar em função das condições concretas no terreno e de fatores externos. Até lá, e sempre que necessário, poderão ser utilizadas soluções transitórias alternativas para garantir a prestação do serviço”, salientou fonte oficial.

Quanto aos créditos relativos aos períodos de indisponibilidade de serviços de telecomunicações aos clientes, a Meo mantém a mesma posição enviada à Lusa há exatamente um mês, em 24 de fevereiro.

“Relativamente à faturação, e conforme previamente anunciado, a Meo tem vindo a creditar automaticamente os períodos de indisponibilidade dos serviços de telecomunicações aos clientes localizados nas zonas afetadas pelas tempestades, nos termos da legislação em vigor”.

Os clientes impactados “recebem um crédito correspondente aos dias em que não dispuseram de serviço, refletido na fatura seguinte ao período de indisponibilidade”, rematou a fonte. A Lusa contactou a NOS e a Vodafone sobre o mesmo tema, mas até ao momento ainda não recebeu resposta.