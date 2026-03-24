Mau tempo. Rede fixa da Nos normalizada nas próximas semanas

Cerca de 97,5% da rede fixa da Nos nas zonas afetadas pelas intempéries está recuperada e os clientes sem serviço, na sua maioria, vão ter situação normalizada nos próximos dias, disse esta terça-feira à Lusa fonte oficial. Contactada pela Lusa, fonte oficial da Nos adiantou que, “neste momento, os serviços de rede móvel já foram repostos”.

Agora, no que diz respeito à rede fixa, “cerca de 97,5% do serviço está recuperado” e “os clientes sem serviço verão, na sua maioria, a normalização da situação nas próximas semanas”, acrescentou fonte oficial. A Nos reitera que “tem compensado e vai continuar a compensar de forma proativa os seus clientes pelos dias de indisponibilidade de serviço”.

Esta compensação “é automaticamente creditada na conta dos clientes na fatura seguinte ao restabelecimento do serviço”, salientou a mesma fonte, referindo que “estas informações foram comunicadas, antecipadamente, via SMS, aos clientes que receberam faturas”. Fonte oficial asseverou que “nenhum cliente destes concelhos teve nem terá interrupção de serviços por falta de pagamento”.

Adicionalmente, “para todos os clientes destes concelhos, que nos contactam com dificuldades de pagamentos, oferecemos propostas de fracionamento do valor, com condições favoráveis e adequadas às suas necessidades”, acrescentou. Também contactada pela Lusa, fonte oficial da Meo adiantou que, “atualmente, a rede móvel encontra-se reposta nas suas componentes de cobertura e capacidade”.

Contudo, “a recuperação da rede fixa tem-se revelado mais complexa, uma vez que, em muitos locais, não está em causa apenas a reparação de falhas pontuais, mas sim a reconstrução integral de troços da rede”, segundo a Meo. Ainda assim, “à data de 24 de março, a disponibilidade da rede fixa nas zonas afetadas é de 95,9%”, referiu fonte oficial da Meo.

“A previsão atual aponta para a reposição completa do serviço até 30 de abril, podendo este prazo variar em função das condições concretas no terreno e de fatores externos. Até lá, e sempre que necessário, poderão ser utilizadas soluções transitórias alternativas para garantir a prestação do serviço”, salientou fonte oficial.

Quanto aos créditos relativos aos períodos de indisponibilidade de serviços de telecomunicações aos clientes, a Meo mantém a mesma posição enviada à Lusa há exatamente um mês, em 24 de fevereiro. “Relativamente à faturação, e conforme previamente anunciado, a Meo tem vindo a creditar automaticamente os períodos de indisponibilidade dos serviços de telecomunicações aos clientes localizados nas zonas afetadas pelas tempestades, nos termos da legislação em vigor”.

Os clientes impactados “recebem um crédito correspondente aos dias em que não dispuseram de serviço, refletido na fatura seguinte ao período de indisponibilidade”, rematou a fonte.