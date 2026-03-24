Ministra das Finanças de Espanha e vice de Sánchez deixa Governo

A ministra das Finanças e vice-presidente do Governo de Espanha, María Jesús Montero, vai deixar o executivo nos próximos dias para encabeçar a candidatura dos socialistas espanhóis nas eleições regionais da Andaluzia, agendadas para 17 de maio.

O anúncio foi feito esta terça-feira, numa conferência de imprensa em Sevilha, capital da Andaluzia, no sul de Espanha, pela própria María Jesús Montero, que é a “número 2” tanto no Governo como no Partido Socialista Espanhol (PSOE), ambos liderados por Pedro Sánchez. A ministra das Finanças disse que a saída do Governo é “iminente” e “nos próximos dias” será anunciado o nome da pessoa que a substituirá no executivo.

María Jesús Montero afirmou que será também o novo ministro ou ministra quem apresentará, previsivelmente nas próximas semanas, uma proposta de Orçamento do Estado, como reiteradamente prometido pelo Governo. Espanha não tem um Orçamento do Estado aprovado na atual legislatura, a que saiu das eleições de julho de 2023.

O último Orçamento Geral do Estado apresentado pelo Governo, para o ano de 2023, foi aprovado pelo parlamento em dezembro de 2022. É o orçamento de 2023, com os respetivos tetos de despesa, que continua em vigor, ao abrigo de prolongamentos de vigência, uma vez que não existe um documento novo para o substituir.

Nos últimos anos, o Governo não apresentou uma proposta de Orçamento do Estado ao parlamento por não conseguir reunir os apoios suficientes para garantir a aprovação do documento, uma vez que não tem maioria absoluta na câmara e, na atual legislatura, depende de uma geringonça de oito partidos para aprovar leis que inclui forças de esquerda e de direita e independentistas e nacionalistas do País Basco, da Catalunha e da Galiza.

A oposição tem acusado o Governo de desrespeitar a Constituição por não apresentar uma proposta de orçamento ao parlamento, com os socialistas a responderem que o país já viveu esta situação no passado, com executivos do Partido Popular (PP, direita).

María Jesús Montero é ministra das Finanças desde o primeiro Governo de Pedro Sánchez, formado em junho 2018, e passou a primeira vice-presidente (a figura “número 2” na hierarquia do executivo) em dezembro de 2023. Nascida em Sevilha em fevereiro de 1966, é licenciada em medicina, foi deputada no parlamento nacional de Espanha entre 2004 e 2018 e ocupou no passado diversos cargos no governo regional andaluz (Junta da Andaluzia), que foi liderado durante décadas pelo PSOE.

As eleições regionais na Andaluzia foram agendadas na segunda-feira para 17 de maio, por decisão do atual presidente do governo autonómico, Juanma Moreno (PP), que adiantou em algumas semanas o final da legislatura. Nas anteriores eleições andaluzas, realizadas em 19 de junho de 2022, o PP ganhou com uma maioria absoluta inédita nesta região, que foi um feudo socialista durante décadas.

Em paralelo, o PSOE teve em 2022 o pior resultado de sempre na Andaluzia e perdeu mesmo, pela primeira vez, nas províncias de Sevilha e Huelva. O PSOE governou a Andaluzia durante 37 anos, desde a instauração da democracia e até 2018, quando ainda foi o partido mais votado, mas perdeu o executivo na sequência de acordos entre a direita e extrema-direita (coligação de Governo PP e Cidadãos com apoio parlamentar do Vox).

A Andaluzia será a quarta região espanhola a ir a votos em menos de meio ano, com o PP a vencer até agora em todas as eleições anteriores (Extremadura, Aragão e Castela e Leão), mas sem alcançar maioria absoluta, estando a negociar a formação dos três governos com o Vox, de extrema-direita.