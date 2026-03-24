Ataque ao Irão

Direto Irão, Israel e EUA intensificam ataques após promessas de Trump

  • ECO
  • 7:33

Vários edifícios ficaram danificados e carros foram consumidos pelas chamas em Telavive, após um ataque com mísseis lançado pelo Irão. Bolsas chinesas recuperam após Donald Trump adiar ataques.

Horas após a reviravolta inesperada de Donald Trump ao anunciar o adiamento por cinco dias da decisão de atacar centrais de energia iranianas, duas infraestruturas energéticas iranianas foram alvo de ataques israelo-americanos. Por outro lado, mísseis do Irão atingiram também Telavive.

Num discurso na Austrália, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, advertiu que a Europa atravessa “um momento perigoso” num contexto internacional cada vez mais instável.

Acompanhe aqui os últimos desenvolvimentos do conflito no Médio Oriente.

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