Irão, Israel e EUA intensificam ataques após promessas de Trump

Horas após a reviravolta inesperada de Donald Trump ao anunciar o adiamento por cinco dias da decisão de atacar centrais de energia iranianas, duas infraestruturas energéticas iranianas foram alvo de ataques israelo-americanos. Por outro lado, mísseis do Irão atingiram também Telavive.

Num discurso na Austrália, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, advertiu que a Europa atravessa “um momento perigoso” num contexto internacional cada vez mais instável.

Acompanhe aqui os últimos desenvolvimentos do conflito no Médio Oriente.