NASA suspende estação orbital para se concentrar em base lunar
Construir uma base lunar permanente nos próximos sete anos foi avaliado em cerca de 20 mil milhões de dólares (17,2 mil milhões de euros).
O novo administrador da agência espacial norte-americana NASA, Jared Isaacman, anunciou hoje a suspensão do projeto Gateway, uma estação orbital lunar, para concentrar esforços no desenvolvimento de uma base na superfície da Lua. O projeto deverá ter um custo de 20 mil milhões de dólares (17,2 mil milhões de euros).
“Suspendemos o projeto Gateway como estava pensado e vamos concentrar-nos em estabelecer a infraestrutura necessária para garantir uma presença sustentável na superfície lunar”, disse num discurso na sede da NASA, em Washington, nos Estados Unidos, citado pela agência France-Presse.
O ambicioso plano para acelerar o regresso à Lua até 2028, realizar alunagens tripuladas a cada seis meses e construir uma base lunar permanente nos próximos sete anos foi avaliado em cerca de 20 mil milhões de dólares (17,2 mil milhões de euros), segundo a agência noticiosa espanhola EFE.
Carlos García Galán, responsável do programa Base Lunar, afirmou que, na terceira fase do projeto, a base deverá ter três habitats e obter os seus próprios recursos da Lua, refere a EFE.
A agência norte-americana estabeleceu parcerias com várias organizações internacionais para o projeto, incluindo a Agência Espacial Europeia (ESA), que está a desenvolver módulos para o Gateway, e contará com contribuições de empresas privadas como a SpaceX e a Blue Origin,
Isaacman adiantou que apesar das dificuldades encontradas com alguns equipamentos existentes, a NASA irá reutilizar o material utilizável e contará com o apoio de parceiros internacionais para alcançar os restantes objetivos do programa Artemis.
A suspensão da estação Gateway, que também deveria servir de trampolim para futuras missões a Marte, não é totalmente surpreendente, já que o projeto foi descrito como um desperdício financeiro em comparação com outras ambições lunares. A NASA tinha planeado construir uma pequena base perto do polo sul lunar, onde foi confirmada a presença de gelo de água.
Face aos inúmeros atrasos e derrapagens orçamentais sofridos pelo programa Artemis e à pressão exercida pela China, que pretende também enviar astronautas e estabelecer uma base na superfície da Lua nos próximos anos, a NASA procura simplificar o seu projeto.
Neste momento, a agência espacial está a preparar-se para o voo Artemis II, a primeira missão tripulada do programa, que enviará quatro astronautas numa trajetória em torno da Lua e tem lançamento previsto para abril, na Florida, após o recente regresso do foguetão SLS à plataforma de lançamento.
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