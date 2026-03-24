Nova aprendizagem empresarial já está a transformar empresas em Portugal

A forma como as empresas aprendem está a mudar. Num mercado cada vez mais dinâmico, onde o tempo é um recurso escasso, os modelos tradicionais de formação têm vindo a dar lugar a experiências mais curtas, intensivas e orientadas para a aplicação prática. A lógica deixa de ser apenas adquirir conhecimento e passa a ser executá-lo com impacto e resultados imediatos.

É neste cenário que a formação contínua e intensiva ganha protagonismo não apenas como ferramenta de atualização, mas como alavanca estratégica de crescimento. Com o avanço da tecnologia e da Inteligência Artificial, os modelos tradicionais de ensino perdem força e cresce a procura por abordagens práticas, intensivas e orientadas para resultados. Esta tendência tem impacto a diferentes níveis dentro de uma organização, desde a gestão à liderança.









1 / 5

O CHECKMATE integra este movimento, enquanto plataforma de formação empresarial que aposta em programas intensivos e experiências imersivas, com impacto crescente no ecossistema empresarial português. A marca que foi eleita produto do Ano 2026, na categoria de formação, já acolheu mais de 4.250 empresários de todo o país. O objetivo? Capacitar empresários, líderes e gestores com a mentalidade e as estratégias necessárias para antecipar tendências, otimizar operações e alcançar o sucesso no seu setor.

A proposta desta plataforma vai muito mais além do que a simples forma de transmitir conhecimento. O CHECKMATE funciona como um ecossistema de aprendizagem de elite, focado em dar aos líderes mais ambiciosos de Portugal as estratégias e ferramentas que geram crescimento real.

Se é empresário, gestor ou líder, o CHECKMATE desenvolve experiências exclusivas e imersões orientadas para transformar conhecimento em ação.

Da gestão à liderança

Entre as diferentes experiências promovidas pelo CHECKMATE destacam-se programas focados em áreas críticas para o desempenho das organizações. Através de imersões práticas e orientadas para a ação, a plataforma trabalha dimensões importantes como a liderança e a gestão, com impacto direto na forma como as empresas operam e crescem.

É gestor? Aprenda a estruturar, a medir e a escalar

Sente que precisa de se libertar do operacional? O caminho pode ser por aqui. Em Lisboa, a imersão em gestão centra-se na organização interna das empresas e na criação de bases sólidas para o crescimento. Através da definição de processos, métricas e estratégias, os participantes são desafiados a olhar para o negócio de forma mais estruturada e orientada para a execução. Ao longo de três dias, os participantes vão trabalhar a tríade de gestão de alta performance. O foco está em transformar decisões em sistemas e garantir que o crescimento acontece de forma consistente e sustentável.

Além de descobrirem como criar uma equipa de alta performance, os participantes vão ser capazes de atrair e reter talento.

A imersão presencial em gestão acontece nos dias 24, 25 e 26 de junho, em Lisboa. Pode consultar o programa completo e inscrever-se aqui.

Pretende transformar a sua liderança?

A liderança continua a ser um ponto crítico de muitas organizações ao mesmo tempo que é um fator de diferenciação no desempenho das mesmas. No entanto, é preciso conhecer as regras do jogo desta arte e, consequentemente, desbloquear o potencial da empresa.

A imersão dedicada à liderança foca-se no desenvolvimento de competências-chave, como o autoconhecimento, onde se trabalha a inteligência emocional, a capacidade de estruturar processos, a comunicação, a capacidade de influência, entre outros. O objetivo passa por ajudar líderes a construir equipas mais alinhadas, resilientes e orientadas para os resultados.

Ao todo são dois dias de imersão presencial, no Porto, dedicados ao seu negócio com conteúdo teórico e prático. Pode consultar o programa completo aqui.

Um ecossistema de experiências para empresários

Para além das imersões, o CHECKMATE desenvolve um conjunto de experiências que prolongam o processo de aprendizagem e reforçam a ligação entre empresários. Entre estas iniciativas, destaca-se o CHECKMATE CLUB, um espaço pensado para apoiar a construção de negócios mais estruturados, autónomos e sustentáveis, através da partilha contínua de conhecimento e experiência.

Já o Círculo Dourado assume-se como uma experiência mais exclusiva, que reúne empresários com percurso consolidado, promovendo a troca de insights e a validação de estratégias num ambiente de proximidade.

A par destas iniciativas, a plataforma disponibiliza ainda programas de mentoria, como o PAG e o PAC, dirigidos a membros que já passaram por imersões anteriores. Estes programas permitem um acompanhamento mais individualizado, focado na aplicação prática de estratégias nas áreas da gestão e da componente comercial, garantindo continuidade ao trabalho desenvolvido e reforçando a capacidade de execução no dia a dia empresarial.