Novo recorde de patentes mantém Portugal na cauda de 40 países em número de pedidos

As empresas e inventores portugueses apresentaram 368 pedidos de patentes na Organização Europeia de Patentes (OEP) em 2025, um aumento de 6,1% face às 347 do ano anterior e o número mais elevado de sempre, de acordo com o EPO Technology Dashboard.

Apesar do crescimento no número de pedidos de patentes, Portugal ocupa o 30.º lugar entre os 40 Estados-membros da Organização Europeia de Patentes. EUA, Alemanha e China ocupam o ‘top 3’ dos países com mais pedidos de patentes, enquanto a Lituânia, Emirados Árabes Unidos e Grécia são os países com menos pedidos.

A OEP recebeu um número recorde de 201.974 pedidos de patente no ano passado, um aumento de 1,4% face a 2024, ultrapassando pela primeira vez a marca dos 200.000 pedidos. “O número recorde de pedidos de patente evidencia a capacidade de inovação da Europa e a sua atratividade enquanto mercado tecnológico global”, afirma António Campinos, presidente da OEP, citado em comunicado.

Tecnologia informática lidera inovação em Portugal

Em Portugal, os setores ligados à tecnologia informática e a áreas relacionadas com a saúde continuam a destacar-se como os principais motores de inovação. A tecnologia informática manteve-se como a principal área técnica em 2025 pelo quarto ano consecutivo, com um crescimento de 2,6% face a 2024, em linha com a tendência global da OEP, onde esta área também liderou.

As tecnologias relacionadas com a saúde voltaram a representar três das cinco principais áreas tecnológicas em Portugal. A tecnologia médica registou um crescimento particularmente expressivo de 32% em termos homólogos, enquanto a biotecnologia também evidenciou uma evolução positiva, com um aumento de 5% em 2025, contrariando a tendência geral de descida ao nível da OEP. Em sentido inverso, os pedidos na área farmacêutica diminuíram 9,5%, após um ligeiro crescimento no ano anterior.

A Oprimee – Innovation Design Engineering Solution (26), Nos Inovação (18), e o INESC Porto – Instituto de Engenharia de Sistemas (14) apresentaram o maior número de patentes junto da OEP em 2025. Entre os principais requerentes destacam-se a BLC3 Evolution, a Feedzai – Consultadoria e Inovação Tecnológica, a Bial, bem como instituições académicas como a Universidade de Aveiro e a Universidade de Coimbra, e o centro de investigação CENTITVC – Centro de Nanotecnologia e Materiais Técnicos, Funcionais e Inteligentes.

O EPO Technology Dashboard 2025 indica ainda “que três dos dez principais requerentes portugueses são universidades ou organizações públicas de investigação, incluindo o INESC Porto, a Universidade de Aveiro e a Universidade de Coimbra”.

Norte na vanguarda da inovação em Portugal

O Norte de Portugal manteve-se na liderança regional com 144 pedidos de patentes junto da OEP em 2025, o que equivale a 39,1% do total nacional, apesar de uma diminuição de 19,6% face a 2024.

A região Centro ocupa o segundo lugar, com 106 pedidos, o que corresponde a 28,8% de todos os pedidos portugueses, registando um forte crescimento de 37,7% em termos homólogos. A região de Lisboa surge em terceiro lugar, com 73 pedidos, representando 19,8% do total nacional e um aumento de 14,1% face a 2024.

Portugal com forte adesão à Patente Unitária

As entidades de menor dimensão continuam a desempenhar um papel importante no ecossistema de inovação europeu. Em 2025, 26% dos pedidos de patente provenientes da Europa foram apresentados por inventores individuais ou pequenas e médias empresas (PME), com mais 7% a terem origem em universidades e organizações públicas de investigação.

A Patente Unitária, lançada em 2023, afirmou-se rapidamente como um elemento central deste ecossistema. Com mais de 80.000 pedidos até à data e uma taxa de adesão de 28,7% em 2025, o sistema oferece um processo simplificado de proteção das invenções em 18 Estados-membros da UE.

A análise dá conta que Portugal destaca-se como um dos países que mais tem adotado o sistema da Patente Unitária. Em 2025, 85% de todas as patentes europeias atribuídas pela OEP a inventores portugueses foram convertidas em Patentes Unitárias, correspondendo a 125 pedidos.

Este valor representa um aumento significativo face aos 74,3% registados em 2024, colocando Portugal muito acima da média da UE (40,7%) e da média global na EPO (28,7%). Com este desempenho, Portugal registou a terceira taxa mais elevada de adesão à Patente Unitária entre os países da UE, evidenciando o forte envolvimento dos agentes nacionais de inovação no novo sistema.