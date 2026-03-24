Inovação

Novo recorde de patentes mantém Portugal na cauda de 40 países em número de pedidos

Apesar de Portugal ter alcançado um novo recorde em pedidos de patentes europeias em 2025, o país ocupa o 30.º lugar entre 40 Estados-membros da Organização Europeia de Patentes.

As empresas e inventores portugueses apresentaram 368 pedidos de patentes na Organização Europeia de Patentes (OEP) em 2025, um aumento de 6,1% face às 347 do ano anterior e o número mais elevado de sempre, de acordo com o EPO Technology Dashboard.

Apesar do crescimento no número de pedidos de patentes, Portugal ocupa o 30.º lugar entre os 40 Estados-membros da Organização Europeia de Patentes. EUA, Alemanha e China ocupam o ‘top 3’ dos países com mais pedidos de patentes, enquanto a Lituânia, Emirados Árabes Unidos e Grécia são os países com menos pedidos.

A OEP recebeu um número recorde de 201.974 pedidos de patente no ano passado, um aumento de 1,4% face a 2024, ultrapassando pela primeira vez a marca dos 200.000 pedidos. “O número recorde de pedidos de patente evidencia a capacidade de inovação da Europa e a sua atratividade enquanto mercado tecnológico global”, afirma António Campinos, presidente da OEP, citado em comunicado.

Tecnologia informática lidera inovação em Portugal

Em Portugal, os setores ligados à tecnologia informática e a áreas relacionadas com a saúde continuam a destacar-se como os principais motores de inovação. A tecnologia informática manteve-se como a principal área técnica em 2025 pelo quarto ano consecutivo, com um crescimento de 2,6% face a 2024, em linha com a tendência global da OEP, onde esta área também liderou.

As tecnologias relacionadas com a saúde voltaram a representar três das cinco principais áreas tecnológicas em Portugal. A tecnologia médica registou um crescimento particularmente expressivo de 32% em termos homólogos, enquanto a biotecnologia também evidenciou uma evolução positiva, com um aumento de 5% em 2025, contrariando a tendência geral de descida ao nível da OEP. Em sentido inverso, os pedidos na área farmacêutica diminuíram 9,5%, após um ligeiro crescimento no ano anterior.

A Oprimee – Innovation Design Engineering Solution (26), Nos Inovação (18), e o INESC Porto – Instituto de Engenharia de Sistemas (14) apresentaram o maior número de patentes junto da OEP em 2025. Entre os principais requerentes destacam-se a BLC3 Evolution, a Feedzai – Consultadoria e Inovação Tecnológica, a Bial, bem como instituições académicas como a Universidade de Aveiro e a Universidade de Coimbra, e o centro de investigação CENTITVC – Centro de Nanotecnologia e Materiais Técnicos, Funcionais e Inteligentes.

O EPO Technology Dashboard 2025 indica ainda “que três dos dez principais requerentes portugueses são universidades ou organizações públicas de investigação, incluindo o INESC Porto, a Universidade de Aveiro e a Universidade de Coimbra”.

Norte na vanguarda da inovação em Portugal

O Norte de Portugal manteve-se na liderança regional com 144 pedidos de patentes junto da OEP em 2025, o que equivale a 39,1% do total nacional, apesar de uma diminuição de 19,6% face a 2024.

A região Centro ocupa o segundo lugar, com 106 pedidos, o que corresponde a 28,8% de todos os pedidos portugueses, registando um forte crescimento de 37,7% em termos homólogos. A região de Lisboa surge em terceiro lugar, com 73 pedidos, representando 19,8% do total nacional e um aumento de 14,1% face a 2024.

Portugal com forte adesão à Patente Unitária

As entidades de menor dimensão continuam a desempenhar um papel importante no ecossistema de inovação europeu. Em 2025, 26% dos pedidos de patente provenientes da Europa foram apresentados por inventores individuais ou pequenas e médias empresas (PME), com mais 7% a terem origem em universidades e organizações públicas de investigação.

A Patente Unitária, lançada em 2023, afirmou-se rapidamente como um elemento central deste ecossistema. Com mais de 80.000 pedidos até à data e uma taxa de adesão de 28,7% em 2025, o sistema oferece um processo simplificado de proteção das invenções em 18 Estados-membros da UE.

A análise dá conta que Portugal destaca-se como um dos países que mais tem adotado o sistema da Patente Unitária. Em 2025, 85% de todas as patentes europeias atribuídas pela OEP a inventores portugueses foram convertidas em Patentes Unitárias, correspondendo a 125 pedidos.

Este valor representa um aumento significativo face aos 74,3% registados em 2024, colocando Portugal muito acima da média da UE (40,7%) e da média global na EPO (28,7%). Com este desempenho, Portugal registou a terceira taxa mais elevada de adesão à Patente Unitária entre os países da UE, evidenciando o forte envolvimento dos agentes nacionais de inovação no novo sistema.

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Patrícia Abreu,

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