Partido da primeira-ministra social-democrata vence eleições na Dinamarca

O partido da atual primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, venceu as eleições antecipadas, de acordo com as sondagens à boca das urnas.

Os partidos mais à esquerda superaram o bloco de direita, embora nenhum dos dois grupos deva alcançar a maioria absoluta dos assentos parlamentares. Uma sondagem para a estação televisiva DR atribuía ao bloco de esquerda 83 mandatos, contra 79 da direita, numa assembleia de 179 lugares. Já a TV2 e a Megafon estimavam 86 deputados para a esquerda e 75 para a direita.

Esta situação poderá conferir aos Moderados, partido centrista e independente do ministro dos Negócios Estrangeiros, Lars Løkke Rasmussen, o papel decisivo na formação do próximo governo. Alternativamente, a decisão poderá caber aos quatro representantes eleitos da Gronelândia e das Ilhas Feroé.

Mette Frederiksen avança assim para o seu terceiro mandato, após a crise desencadeada pela tentativa do presidente dos EUA, Donald Trump, de assumir o controlo da Gronelândia, território dinamarquês. Frederiksen, social-democrata no cargo desde 2019, é conhecida pelo forte apoio à Ucrânia na defesa contra a invasão russa e por uma abordagem restritiva à migração.