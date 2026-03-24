PLMJ assessora Yael Foundation na aquisição do Impala Building
A PLMJ assessorou a Yael Foundation, organização filantrópica, na aquisição do Impala Building, edifício-sede do Grupo Impala.
A equipa da PLMJ envolvida na operação foi liderada pelo sócio e co-coordenador da área de Imobiliário e Turismo Ricardo Reigada Pereira e contou com a participação do associado coordenador Hélder Santos Correia e do associado Miguel André Martins.
“Com esta aquisição, que contou com o apoio integral da PLMJ em todas as fases da operação, a Yael Foundation, que atua em 41 países, visa reforçar a sua presença em Portugal ao procurar estabelecer uma nova infraestrutura escolar. O Impala Building tem cerca de 15 mil metros quadrados de área construída”, explica a PLMJ.
