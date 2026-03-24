Remuneração da gestão executiva da EDP baixa para menos de oito milhões em 2025

Os membros da comissão executiva da EDP receberam uma remuneração bruta de 7,9 milhões de euros em 2025, abaixo dos 8,45 milhões pagos em 2024 e dos 10,25 milhões relativos a 2025, segundo mostra o relatório de remunerações divulgado esta terça-feira pela elétrica, enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

“O montante global ilíquido, pago pela EDP, aos membros do Conselho de Administração Executivo em 2025 foi de 7.916.129,05 euros, sendo 5.824.472,26 Euros relativos ao mandato 2024-2026 iniciado em 10 de abril de 2024 e 2.091.656,79 Euros relativos ao mandato 2021-2023″, detalha o comunicado.

O CEO, Miguel Stilwell de Andrade, ficou com a maior fatia deste bolo, ao receber um remuneração fixa de 1,2 milhões de euros, um valor ao qual se juntou 293 mil euros em remuneração variável relativa aos anos 2022, 2023 e 2024, e outros 638,6 mil euros pagos em ações.

Contas feitas, o líder da elétrica, que voltou em 2025 a ter uma rentabilidade acima dos mil milhões, levou para casa 2,16 milhões de euros, entre ganhos fixos e variáveis.

Já o administrador financeiro (CFO), Rui Teixeira, arrecadou 1,48 milhões de euros em 2025, somando a remuneração fixa de 846 mil euros e outros valores variáveis pagos pela elétrica.

Vera Pinto Pereira, Ana Paula Marques e Pedro Vasconcellos receberam 1,45, 1,42 e 1,4 milhões, respetivamente.

No que diz respeito ao Conselho Geral e de Supervisão, o montante global ilíquido pago pela EDP situou-se em 2,38 milhões de euros, acima dos 2,29 milhões pagos um ano antes. O presidente do Conselho Geral e de Supervisão, António Lobo Xavier, que iniciou funções no dia 10 de abril de 2024, recebeu cerca de 592.000 euros.

Já a remuneração média dos trabalhadores da EDP voltou a subir, em 2025, ficando nos 4.880 euros, acima dos 4.541 euros em 2024 e dos 4.364 euros no ano anterior, e apresentando uma trajetória ascendente desde 2020.