Revolut alcança lucro recorde de 1.500 milhões. Prevê superar 2,5 milhões de clientes em Portugal

O banco digital Revolut registou um lucro líquido recorde de 1.500 milhões de euros no ano passado, um aumento de 65% em relação aos 936 milhões de 2024, segundo o relatório hoje publicado.

Impulsionado pelo aumento da receita, uma base de clientes crescente e forte rentabilidade, uma década depois do seu lançamento, o Revolut consegue uma rentabilidade recorde, consolidando o seu alcance global, enquanto avança em direção ao objetivo de se tornar um banco global.

Na informação divulgada esta terça-feira, a empresa indica que pretende consolidar a sua posição em Portugal, com a ambição clara de se tornar o parceiro bancário principal dos seus mais de 2,3 milhões de clientes, e que está “no caminho certo” para superar os 2,5 milhões ainda este ano.

Em relação aos resultados do grupo, a empresa explicou que as receitas atingiram 5.300 milhões de euros, um aumento de 46%, impulsionado pelo crescimento do segmento Revolut Business, que agora representa 16% da receita total.

Quanto aos saldos totais dos clientes, a empresa detalhou que aumentaram 66%, para 57.500 milhões de euros.

A carteira de empréstimos cresceu 120%, para 2.500 milhões, principalmente devido aos empréstimos pessoais, cartões de crédito e uma carteira de hipotecas em estágio inicial. Tudo, impulsionou a receita líquida de juros em 23%, para 1.100 milhões de euros.

A empresa também indicou que alcançou um lucro recorde em 2025, com uma margem antes de impostos de 38%, três pontos percentuais acima do valor alcançado em 2024.

O banco recebeu 16 milhões de novos clientes em todo o mundo, atingindo um total de 68,3 milhões de clientes no final de 2025, um crescimento de 30%. Os clientes da Revolut Business também cresceram 33%, chegando aos 767.000.

Já o volume total de transações disparou 65%, atingindo 1,4 biliões de euros. Segundo o banco, o número de transações por utilizador cresceu 24% e a Revolut Business canalizou 323.000 milhões do volume total de transações do grupo.

Em relação às perspetivas para 2026, a empresa diz que está a acelerar a compra de licenças bancárias em todo o mundo e compromete-se a investir 11.500 milhões de euros nos próximos cinco anos para impulsionar o seu crescimento internacional e inovação.

Ainda de acordo com a informação divulgada, a meta de utilizadores até meados de 2027 mantêm-se nos 100 milhões.