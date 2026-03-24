Semana Santa chega ao Grandvalira Resorts com muita neve, sol radiante, música e experiências sem limites

As estâncias de Grandvalira Resorts mantêm praticamente todas as pistas operacionais, com espessuras que ultrapassam os três metros nas altitudes mais elevadas e cerca de 300 quilómetros esquiáveis entre Grandvalira, Pal Arinsal e Ordino Arcalís. De facto, Pal Arinsal e Ordino Arcalís têm 100% das suas pistas abertas, enquanto Grandvalira oferece mais de 200 km de descidas em excelentes condições. Este cenário permite enfrentar a reta final da temporada com garantias e posiciona as estâncias como uma das melhores opções para desfrutar da neve em plena primavera.

Mas, para além do esqui alpino, a experiência em Grandvalira Resorts baseia-se numa combinação única de aventura, gastronomia, música, entretenimento e atividades ao ar livre que farão a diferença durante esta Semana Santa.

As opções de aventura são múltiplas, desde o freeride de alto nível em Ordino Arcalís até às excursões de mushing em Grau Roig ou aos passeios de moto de neve. Os mais de 80 km de percursos para raquetes de neve e esqui de montanha permitem descobrir as montanhas andorranas de uma perspetiva mais tranquila, com o apoio dos Grandvalira Mountain Guides e dos guias do Adventure Center, que acompanham os visitantes em experiências que vão muito além da própria excursão.

A Semana Santa será também marcada por eventos que trazem um plus de energia e ambiente de final de temporada. No dia 4 de abril terá lugar a La Mamba Race by Joan Verdú, uma proposta que combina competição, diversão e espírito de comunidade numa descida de mais de dois quilómetros na pista Àliga, com desafios ao longo do percurso e uma grande festa final. No mesmo dia 4 terá lugar o Dollo Day by Henrik Harlaut no Sunset Park Peretol, uma jornada dedicada ao freestyle com um ambiente aberto e participativo que reunirá riders de todos os níveis.

Para os mais jovens e as famílias, o Mon(t) Magic Family Park de Canillo consolida-se como um dos espaços de referência, com atividades como a tirolesa ou o Màgic Gliss, que permitem desfrutar da montanha de uma forma mais lúdica.

MÚSICA

O bom tempo prolonga os dias na neve e anima as esplanadas das estâncias, que se transformam em verdadeiros pontos de encontro. Espaços como o In The Snow Veuve Clicquot em El Tarter, a Vermutería Petroni em Soldeu, a esplanada do Restaurante del Llac de Pessons em Grau Roig ou o CBbC Costa Rodona em Pas de la Casa oferecem uma combinação de gastronomia, música e ambiente que define a nova forma de viver a montanha. Outras esplanadas emblemáticas, como o El Racó de Solanelles em Encamp, a La Coma em Ordino Arcalís ou o Xiringuito de la Caubella em Pal, completam uma oferta pensada para desfrutar do sol, das vistas e do momento.

O L’Abarset, por sua vez, encara a reta final da temporada como um dos grandes epicentros do après-ski nos Pirenéus. Após um inverno com grande afluência de público, o espaço de El Tarter mantém o ritmo com uma agenda de encerramento que inclui nomes de destaque como Ale de Tuglie, Wally López e Chelina Manuhutu, responsável pelo encerramento da temporada. Sessões que prolongarão a experiência até aos últimos momentos do inverno e consolidam L’Abarset como um dos pontos de encontro imprescindíveis da Semana Santa.