Sonae Sierra e Casais vão construir casas para o mercado de arrendamento

A Sonae Sierra e o grupo Casais anunciaram esta terça-feira que fizeram uma parceria para o desenvolvimento de projetos de construção para o mercado de arrendamento (BTR – Build To Rent) em Portugal com modelos de obra industrializada. A sociedade conjunta (joint venture) prevê que a construtora de Braga desenhe e faça os edifícios e a gestora imobiliária fique a cargo da promoção, gestão, operação dos ativos e relação com os investidores.

O objetivo deste acordo é, num contexto de pressão sobre o mercado habitacional, contribuir para a profissionalização do mercado de arrendamento residencial. A abordagem conjunta visa obter projetos com padrões de qualidade, sustentabilidade e eficiência através de modos de construção industrializada e modular.

A iniciativa marca a entrada da Sonae Sierra no segmento BTR no mercado português. “O segmento BTR exige escala, eficiência e, sobretudo, uma gestão profissional e consistente ao longo do tempo. É precisamente essa combinação de competências que esta parceria vem trazer ao mercado português”, sintetiza o administrador da área de Desenvolvimentos da Sonae Sierra, Alexandre Fernandes, em comunicado.

“O nosso papel estratégico passa por fornecer a infraestrutura técnica e tecnológica que permite aos promotores institucionais entregar os melhores ativos ao mercado. A industrialização permite-nos desenhar e construir verdadeiras infraestruturas residenciais de longo prazo, com maior previsibilidade, menor risco de obsolescência e excelente desempenho energético”, afirma o CEO do Grupo Casais, António Carlos Rodrigues.

Carvalhido arranca em 2027 no Porto

Já há um nome e uma data para o arranque formal desta parceria. O “Carvalhido”, localizado no Porto, será o primeiro projeto no âmbito desta joint venture. Em causa um empreendimento com 200 fogos com tipologias entre T0 e T2, concebido de raiz para arrendamento de longo prazo.

No primeiro trimestre iniciaram-se os trabalhos preparatórios em fábrica e a construção in loco começa no próximo mês de abril, estimando-se que fique concluída até ao final de 2027. A partir daqui, os próximos passos serão criar um portefólio em mais cidades do país, nomeadamente na Grande Lisboa e no Grande Porto.