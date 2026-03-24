Sonae Sierra e Casais vão construir casas para o mercado de arrendamento
Acordo com construtora de Braga marca a entrada da Sonae Sierra no segmento 'Build To Rent' no mercado português. Projeto Carvalhido, localizado no Porto, será o primeiro no âmbito da joint-venture.
A Sonae Sierra e o grupo Casais anunciaram esta terça-feira que fizeram uma parceria para o desenvolvimento de projetos de construção para o mercado de arrendamento (BTR – Build To Rent) em Portugal com modelos de obra industrializada. A sociedade conjunta (joint venture) prevê que a construtora de Braga desenhe e faça os edifícios e a gestora imobiliária fique a cargo da promoção, gestão, operação dos ativos e relação com os investidores.
O objetivo deste acordo é, num contexto de pressão sobre o mercado habitacional, contribuir para a profissionalização do mercado de arrendamento residencial. A abordagem conjunta visa obter projetos com padrões de qualidade, sustentabilidade e eficiência através de modos de construção industrializada e modular.
A iniciativa marca a entrada da Sonae Sierra no segmento BTR no mercado português. “O segmento BTR exige escala, eficiência e, sobretudo, uma gestão profissional e consistente ao longo do tempo. É precisamente essa combinação de competências que esta parceria vem trazer ao mercado português”, sintetiza o administrador da área de Desenvolvimentos da Sonae Sierra, Alexandre Fernandes, em comunicado.
“O nosso papel estratégico passa por fornecer a infraestrutura técnica e tecnológica que permite aos promotores institucionais entregar os melhores ativos ao mercado. A industrialização permite-nos desenhar e construir verdadeiras infraestruturas residenciais de longo prazo, com maior previsibilidade, menor risco de obsolescência e excelente desempenho energético”, afirma o CEO do Grupo Casais, António Carlos Rodrigues.
Carvalhido arranca em 2027 no Porto
Já há um nome e uma data para o arranque formal desta parceria. O “Carvalhido”, localizado no Porto, será o primeiro projeto no âmbito desta joint venture. Em causa um empreendimento com 200 fogos com tipologias entre T0 e T2, concebido de raiz para arrendamento de longo prazo.
No primeiro trimestre iniciaram-se os trabalhos preparatórios em fábrica e a construção in loco começa no próximo mês de abril, estimando-se que fique concluída até ao final de 2027. A partir daqui, os próximos passos serão criar um portefólio em mais cidades do país, nomeadamente na Grande Lisboa e no Grande Porto.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Sonae Sierra e Casais vão construir casas para o mercado de arrendamento
{{ noCommentsLabel }}