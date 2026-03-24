Startup World Cup Portugal abre candidaturas para nova edição em Lisboa

Depois da primeira edição, em 2025, na Unicorn Factory Lisboa, a Startup World Cup Portugal volta a abrir candidaturas a startups com elevado potencial de crescimento, oferecendo acesso direto a investimento, mentoria e uma rede internacional de parceiros estratégicos.

A edição de 2026 culmina com a final nacional, marcada para os dias 17 e 18 de junho, onde serão selecionadas as 10 startups finalistas entre um total de 50 candidaturas pré-selecionadas. Os bilhetes já estão à venda aqui. A vencedora irá representar Portugal na Grand Finale, em São Francisco, competindo por um investimento direto de 1 milhão de dólares.

Mais do que uma competição, a Startup World Cup posiciona-se como uma plataforma de internacionalização. Ao integrar uma rede com mais de 100 etapas regionais em cerca de 70 países, permite às startups portuguesas entrar em contacto com investidores, business angels e líderes de mercado de diferentes áreas como saúde, energia, educação, finanças e tecnologia.

“A Startup World Cup Portugal tem vindo a consolidar-se como uma plataforma estratégica para a internacionalização de startups nacionais. O nosso foco passa por identificar projetos com ambição global e criar condições concretas para que possam aceder a investimento, escalar e competir nos principais mercados internacionais”, afirma Sónia Magalhães, Diretora Executiva da Startup World Cup Portugal.

Por sua vez, Anis Uzzaman, Founder & CEO da Pegasus Tech Ventures, refere: “Portugal tem demonstrado um crescimento consistente enquanto ecossistema de inovação, com startups cada vez mais preparadas para competir à escala global. A Startup World Cup é uma oportunidade para ligar esse talento a investidores e parceiros internacionais.”

As startups interessadas podem candidatar-se online aqui.