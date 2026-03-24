Automóveis

Toyota anuncia investimento de mil milhões de dólares em duas fábricas nos EUA

  • Lusa
  • 8:00

Maior fabricante japonesa de automóveis vai aumentar a capacidade de produção de veículos elétricos e modelos híbridos nas fábricas no Kentucky e no Indiana.

A Toyota, maior fabricante japonesa de automóveis, anunciou esta terça-feira um investimento de mil milhões de dólares destinado às fábricas no Kentucky e Indiana, nos Estados Unidos, para aumentar a capacidade de produção de veículos elétricos e modelos híbridos.

Do montante total, a fábrica situada no estado do Kentucky receberá 800 milhões de dólares (cerca de 690 milhões de euros) para preparar linhas de montagem de novos modelos elétricos, além de aumentar a produção dos veículos Camry e RAV4, segundo detalhou a empresa num comunicado de imprensa.

A unidade de Indiana contará com 200 milhões de dólares adicionais (cerca de 172 milhões de euros) para aumentar a capacidade de produção do modelo Grand Highlander.

O anúncio faz parte do plano de expansão anunciado em novembro do ano passado pela Toyota, no qual a empresa se comprometeu a investir no país 10 mil milhões de dólares (8,6 mil milhões de euros) num prazo de cinco anos.

Com esta medida, o investimento acumulado da empresa japonesa nos Estados Unidos ascende a 60 mil milhões de dólares (51,795 mil milhões de euros) desde o início das operações no país, há sete décadas.

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