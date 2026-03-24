Tráfego nas SCUT do Interior e Algarve sobe a dois dígitos com fim das portagens

As concessões de autoestrada do Interior e do Algarve, que deixaram de ter portagens a 1 de janeiro do ano passado, chegaram ao fim do ano com acréscimos de dois dígitos na circulação média diária face a 2024. Governo estimou perda de receita de 180 milhões de euros em 2025.

Só em dezembro, escreve o Jornal de Negócios (acesso pago), as subidas chegaram aos 42% no caso da A13-1, que integra a subconcessão Pinhal Interior, enquanto no caso da A13, que integra igualmente a concessão Pinhal Interior, o aumento registado no final do ano passado foi de cerca de 37%.

Na Via do Infante, no Algarve, a subida foi de quase 28% e na Beira Interior de 27,1%. Também a concessão Interior Norte viu aumentar a circulação rodoviária em 18% no último mês de 2025, e a das Beiras Litoral e Alta registou um crescimento da procura de 17,3%.