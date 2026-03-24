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“Turbinada” dá som à nova campanha da Iberdrola protagonizada por Ana Malhoa

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A Iberdola recrutou a artista Ana Malhoa, que recontextualiza a sua música "Turbinada" para a lançamento do plano poupança inteligente. A campanha conta com criatividade da Fuel e planeamento da UM.

Ana Malhoa protagoniza campanha de lançamento do plano poupança inteligente da Iberdrola

A Iberdrola Clientes Portugal lançou o seu plano poupança inteligente, com uma campanha 360º presente em televisão, rádio, digital e OOH. A artista Ana Malhoa e a sua música “Turbinada” protagonizam o filme.

A campanha segue a artista ao longo de um dia real e acompanha os diversos períodos em que pode estar mais “turbinada” ou menos “turbinada”. “Quando está mais ‘turbinada’, é quando mais consome energia, por isso, o novo plano da Iberdrola adapta-se a esta realidade e garante poupança automática nas horas de maior consumo”, explica a empresa de energia renovável.

“Partimos do insight humano. Cada pessoa tem o seu próprio ritmo, e agora, a energia também. A Ana Malhoa traduz esse ritmo com verdade e boa disposição. Quando está mais ‘turbinada’, a sua energia acelera. É aí que queremos estar ao lado do cliente, com uma poupança que acompanha o seu dia de forma automática e personalizada ao seu perfil”, explica Joana Balsa, diretora de marketing da Iberdrola Clientes Portugal.

A campanha conta com criatividade da Fuel, produção da Casper e planeamento de meios da UM.

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