TÜV SÜD e Adespofa certificam que mais de 150 explorações suinícolas de Múrcia desenvolvem a sua atividade de forma respeitosa com o ambiente

Há anos que a TÜV SÜD colabora com a Adespofa como laboratório acreditado e entidade de inspeção autorizada, prestando apoio técnico especializado. Indicam que este trabalho conjunto tem sido crucial, especialmente quando as autoridades exigiram que as bacias de armazenamento de purines não gerassem derrames poluentes. A TÜV SÜD verificou a estanqueidade das bacias através da inspeção dos piezómetros, fornecendo provas técnicas sólidas às autoridades.

«O nosso papel não é apenas medir ou inspecionar, mas proporcionar confiança técnica tanto às próprias explorações como às autoridades. Quando existe um controlo contínuo, independente e baseado em dados, é possível demonstrar que a atividade pecuária pode ser desenvolvida sem comprometer o ambiente», salienta a área de Ambiente da TÜV SÜD.

A entrada em vigor da Lei 3/2020, que regula a proteção do Mar Menor, representou um desafio para as explorações agrícolas nas proximidades, exigindo que estas demonstrassem que não afetavam o solo, especialmente no que diz respeito ao risco de lixiviação de dejetos líquidos. Graças ao apoio da TÜV SÜD, a Adespofa implementou um rigoroso sistema de controlo, utilizando piezómetros e outros mecanismos de medição para garantir que as suas atividades não afetavam o subsolo. Os relatórios técnicos elaborados pela TÜV SÜD foram apresentados à Confederação Hidrográfica do Segura (CHS) e às autoridades ambientais, como prova de conformidade.

José Andrés García Cuestas, diretor-geral da Adespofa, salientou que «a entrada em vigor da Lei 3/2020 representou um desafio, mas também uma oportunidade para demonstrar que a pecuária pode ser sustentável. Com a ajuda da TÜV SÜD, os nossos associados cumprem as rigorosas normas ambientais e garantem que as suas explorações não afetam o subsolo. Esta colaboração tem sido fundamental para manter a confiança das autoridades e do setor. De facto, a Veterinária Titular da Adespofa, Anna López Maqueda, prescreveu, já em 2020, uma metodologia de análise e avaliação em relação às Autorizações Ambientais Integradas (AAI), para cumprir os requisitos de entrada em funcionamento, bem como das revisões trienais das mesmas. Em suma, estabeleceu-se uma parceria eficaz e eficiente entre a nossa ADS e a TÜV SÜD que continua ativa até hoje.

Os relatórios anuais da TÜV SÜD, baseados na medição precisa da lixiviação no subsolo, são apresentados à Direção-Geral da Água, Agricultura, Pecuária e Pesca como prova de conformidade normativa. Além disso, a TÜV SÜD emite certificações periódicas que atestam que cada exploração cumpre os requisitos da sua AAI, o que reforça a confiança das autoridades e protege os criadores de gado de possíveis sanções.

«Este projeto demonstra que a sustentabilidade não é um conceito teórico, mas sim uma prática mensurável e verificável. O modelo aplicado em Múrcia é perfeitamente extrapolável para outros territórios e outros subsetores agroalimentares», salientou a TÜV SÜD.