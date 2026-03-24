Zelensky condena “depravação absoluta” da Rússia após novos ataques

O Presidente ucraniano condenou esta terça-feira a “depravação absoluta” da Rússia, após ataques diurnos com drones por todo o país, nomeadamente no centro histórico da cidade de Lviv. “Os [drones] ‘Shahed’ iranianos, modernizados pela Rússia, atingiram uma igreja em Lviv: isto é de uma depravação absoluta e só alguém como [o Presidente russo Vladimir] Putin pode gostar disto”, disse Volodymyr Zelensky no seu discurso diário.

“A dimensão deste ataque mostra claramente que a Rússia não tem absolutamente nenhuma intenção de pôr realmente fim a esta guerra”, acrescentou Zelensky, prometendo que Kiev “responderá certamente a qualquer ataque”. Pelo menos quatro pessoas morreram nestes ataques registados no país, segundo as autoridades ucranianas.

“Até ao momento, sabe-se de mais de 40 feridos, entre os quais cinco crianças. Está a ser prestada toda a assistência necessária a todos”, adiantou o líder ucraniano. Segundo a Força Aérea ucraniana, a Rússia lançou mais de mil drones contra a Ucrânia nas últimas 24 horas, após uma onda de ataques diurnos de uma magnitude rara.

A Rússia levou a cabo “um dos ataques mais massivos contra a Ucrânia” com “556 drones de ataque” lançados entre as 09:00 e as 18:00 locais, que se somam aos 392 drones e 34 mísseis enviados durante a noite, indicaram as forças ucranianas. Os ataques russos atingiram, entre outras localidades da Ucrânia, a cidade de Lviv e danificaram edifícios no recinto da igreja de Santo André, que é Património Mundial da UNESCO.

O ataque russo provocou um incêndio na parte superior de edifícios residenciais de três andares situados no recinto da igreja de Santo André, construída durante o século XVII, património reconhecido pela UNESCO desde 1998, segundo avançou o presidente da Câmara de Lviv, Andri Sadovi.

A cidade ucraniana de Lviv fica situada a cerca de 70 quilómetros da fronteira com a Polónia. “A Rússia está a atacar um centro urbano movimentado em plena luz do dia”, reagiu a primeira-ministra da Ucrânia, Yulia Sviridenko, na rede social X, face ao ataque com drones de conceção russo-iraniana.

Também o ministro dos Negócios Estrangeiros, Andriy Sybiga, criticou num comunicado os ataques, descrevendo-os como brutais, salientando o importante valor cultural de Lviv. No mesmo comunicado, Sybiga exortou o diretor-geral da UNESCO, Jaled al-Anani, “a responder imediatamente ao crime e a adotar uma posição clara”.

O Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), um ‘think tank’ (grupo de reflexão) sediado em Washington que monitoriza as evoluções do campo de batalha desde o início da guerra, em fevereiro de 2022, considerou na segunda-feira que a ofensiva russa de primavera-verão já está em curso.

Moscovo intensificou os seus ataques a partir de 17 de março e deslocou equipamento pesado e mais tropas para a linha da frente, segundo o ISW. A guerra no Médio Oriente tem beneficiado a Rússia, através do levantamento parcial e temporário das sanções norte-americanas contra o comércio de petróleo russo, como parte dos esforços para conter a alta instabilidade nos mercados mundiais desde o início deste novo conflito.