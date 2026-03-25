Ataque ao Irão

📹 Quais são e onde ficam as principais centrais petrolíferas e de gás do Golfo?

  • ECO
  • 6:24

Infraestruturas de petróleo e gás do Golfo Pérsico têm sido alvo de ataques mútuos na guerra no Médio Oriente. Conheça aqui onde se situam algumas das principais instalações na região.

O Golfo Pérsico concentra algumas das infraestruturas energéticas mais importantes do mundo, pelo que a atual guerra no Médio Oriente está a provocar uma onda de choques económicos. Os ataques a algumas das principais instalações petrolíferas e de gás da região fazem disparar os preços, com consequências para os consumidores.

Na segunda-feira, o Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou um adiamento por “cinco dias” da decisão de atacar centrais de energia iranianas. No entanto, na terça-feira, duas infraestruturas energéticas iranianas foram alvo de ataques israelo-americanos, de acordo com a agência Fars.

Mas, afinal quais são e onde ficam as principais instalações de petróleo e gás do Golfo? Conheça os detalhes no vídeo.

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