📹 Quais são e onde ficam as principais centrais petrolíferas e de gás do Golfo?
Infraestruturas de petróleo e gás do Golfo Pérsico têm sido alvo de ataques mútuos na guerra no Médio Oriente. Conheça aqui onde se situam algumas das principais instalações na região.
O Golfo Pérsico concentra algumas das infraestruturas energéticas mais importantes do mundo, pelo que a atual guerra no Médio Oriente está a provocar uma onda de choques económicos. Os ataques a algumas das principais instalações petrolíferas e de gás da região fazem disparar os preços, com consequências para os consumidores.
Na segunda-feira, o Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou um adiamento por “cinco dias” da decisão de atacar centrais de energia iranianas. No entanto, na terça-feira, duas infraestruturas energéticas iranianas foram alvo de ataques israelo-americanos, de acordo com a agência Fars.
Mas, afinal quais são e onde ficam as principais instalações de petróleo e gás do Golfo? Conheça os detalhes no vídeo.
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