39% dos trabalhadores têm seguros de saúde financiados pelas empresas

O mercado dos seguros de saúde em Portugal não dá sinais de abrandamento. Pelo contrário: a terceira edição do Inquérito à População, conduzida pelo Observatório dos Seguros de Saúde e divulgada pela Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), mostra um crescimento do setor com uma renovação da sua base de clientes.

A percentagem de segurados com uma apólice de seguro de saúde contratada há menos de um ano subiu para 11%, mais 1,5 pontos percentuais do que em 2024, evidenciando assim um crescimento e não apenas a fidelização dos clientes.

Este inquérito faz ainda a discriminação entre a comparticipação das despesas em hospitais, clínicas e consultórios privados. A verdade é que os seguros comparticiparam 88% dos episódios de urgência e 86% das consultas de medicina geral e familiar registadas entre os inquiridos que recorreram ao setor privado.

A exceção continua a ser a medicina dentária, onde existe uma menor comparticipação de despesas pelos seguros, com apenas 65% de comparticipação, mostrando em muitos casos a utilização de mecanismos de reembolso, apesar de ser o serviço privado mais utilizado, com a taxa de uso a mostrar que 71% dos inquiridos teve, pelo menos uma consulta de medicina dentária em 2025.

Quem adere e porquê?

Com a perceção crescente dos portugueses de que o Sistema Nacional de Saúde (SNS) se está a deteriorar – e a dificuldade de acesso a ele, referida por 36% dos inquiridos -, o crescimento dos seguros de saúde verificado e referido acima justifica-se com a visão de que este tipo de proteção é visto como um complemento ao SNS e cada vez mais essencial.

De acordo com estes dados divulgados pela ASF, os resultados confirmam que mais de metade da população beneficia de algum instrumento de proteção em saúde, com 33% dos inquiridos a referirem ter seguro de saúde, 21% a usufruírem de um subsistema complementar e 14% a recorrerem a planos de saúde.

O perfil sociodemográfico dos aderentes mantém-se consistente com o de anos anteriores: pessoas mais jovens, com escolaridade superior e rendimentos mais elevados têm maior probabilidade de estarem cobertos por seguro. Em metade dos casos, a proteção estende-se ainda ao agregado familiar inteiro.

A entidade empregadora permanece central neste mercado: financia o seguro em 39% das situações e em 44,6% o próprio entrevistado. Em relação ao último inquérito verifica-se uma dimunuição em 1,5% do encargo pelo próprio segurado e um aumento de quase 3% dos seguros suportados pela empresa.

Já quanto aos custos suportados diretamente pelo consumidor, em média, situam-se nos 102 euros por mês, um valor estável face ao ano anterior, o que indica que a inflação do setor não se tem verificado de forma significativa nos custos para o consumidor.

Já a satisfação global com os seguros de saúde situa-se nos 8 pontos numa escala de 1 a 10, mostrando confiança, perceção de qualidade e experiência de utilização de acordo com a informação divulgada pela ASF.

O 3.º Inquérito à População foi realizado entre novembro e dezembro de 2025 à população residente em Portugal com idade igual ou superior a 18 anos, utilizando uma amostra constituída por 800 inquiridos, o que corresponde a uma margem de erro para a proporção de 3,5 pontos percentuais.