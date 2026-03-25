5 coisas que vão marcar o dia

No dia em que o Banco de Portugal divulga o Boletim Económico de março, a presidente do Tribunal de Contas é ouvida no Parlamento sobre o PRR e o INE divulga o Inquérito à Avaliação Bancária na Habitação relativo a fevereiro. Nesta quarta-feira a cidade do Porto fica a saber se acolhe a sede da Autoridade Aduaneira Europeia.

Banco de Portugal divulga Boletim Económico

O Banco de Portugal (BdP) divulga esta quarta-feira o Boletim Económico depois de, na última segunda-feira, o governador do banco central, Álvaro Santos Pereira, ter referido, durante uma conferência em Leiria, que “houve um decréscimo da atividade económica no primeiro trimestre” deste ano. A instituição deverá ter em consideração o impacto do “comboio de tempestades” e o choque energético da guerra no Médio Oriente.

Presidente do Tribunal de Contas ouvida na AR

A presidente do Tribunal de Contas, Filipa Urbano Calvão, é ouvida pelas 10h00 desta quarta-feira, em audição parlamentar na comissão de Economia, sobre o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e o programa PT2030.

Qual o valor do metro quadrado das casas?

O Instituto Nacional de Estatística (INE) apresenta esta quarta-feira o inquérito à Avaliação Bancária na Habitação relativo a fevereiro deste ano depois de, em janeiro, se ter fixado em novos máximos. A avaliação bancária das casas acelerou 18,7%, em janeiro, em termos homólogos, superando pela primeira vez a fasquia dos 2.100 euros por metro quadrado.

Porto acolhe a sede da Autoridade Aduaneira Europeia?

Esta quarta-feira o Conselho da União Europeia (UE) decide qual é a cidade que acolherá a sede da Autoridade Aduaneira Europeia, sendo o Porto uma das candidatas. Compete com localidades como Bucareste, Liége (Bélgica), Lille (França), Málaga (Espanha), Roma, Haia, Varsóvia e Zagreb. A 29 de janeiro deste ano, o ministro das Finanças defendeu, em Bruxelas, que Portugal tem um dos mais eficientes sistemas fiscais europeus e está na vanguarda da inovação aduaneira.

AR debate medidas para mitigar escalada de preços

O Parlamento reúne em plenário sobre a “política geral, centrada nas medidas a tomar para combater a escalada de preços na sequência da guerra no Médio Oriente” e consequente impacto nas condições de vida das populações em Portugal. Já o Parlamento Europeu reúne em plenário sobre segurança, independência e aprovisionamento energéticos no contexto geopolítico, de modo a garantir a estabilidade do mercado e energia a preços acessíveis para a indústria e os cidadãos.