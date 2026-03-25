Andersen Iberia atinge 80 milhões de euros de faturação em 2025

A Andersen Iberia encerrou ao ano de 2025 com um volume de negócios de 80 milhões de euros, o que representa um crescimento de 13,3% em relação a 2024. Em Portugal, o escritório atingiu 6,58 milhões de euros de faturação, mais 40% do que no ano anterior.

“Os resultados de 2025 confirmam a solidez do nosso projeto e a força de um modelo baseado na especialização, na qualidade e no trabalho coordenado entre áreas de atuação, setores e territórios”, refere em comunicado o sócio-diretor José Vicente Morote.

O diretor da Andersen em Portugal, José Mota Soares, considera que os resultados de 2025 confirmam a consolidação da firma em Portugal e o impacto real da sua estratégia no mercado. Recentemente, a firma anunciou a integração da PRA, com a qual prevê ultrapassar os 110 milhões de euros de faturação na Península Ibérica no final de 2026.

“Em 2025, reforçámos as nossas capacidades, alargámos as equipas e avançámos de forma coordenada com Espanha para construir uma plataforma ibérica cada vez mais forte e integrada. O nosso compromisso para 2026 é claro: continuar a crescer com critérios de qualidade, especialização e serviço, dando ao projeto comum uma contribuição sólida e sustentável“, disse.

Por territórios, Espanha concentra 92% do volume de negócios. Na distribuição por escritórios, Madrid lidera com 46% do total, seguida de Valência (23%), Sevilha (9%) e Lisboa (8%). Málaga atinge 6% e Barcelona 5%, enquanto Bilbau e Porto representam 3% e 1%, respetivamente.

Entre as áreas de prática, destaca-se a de Comercial (25%) e Fiscal (24%), seguidas de Contencioso (15%) e Público (13%), enquanto a área Laboral contribui com 10% e a área de Cultura com 7%.

“Em matéria de colaboração interna, a Andersen possui um modelo de funcionamento muito coeso, que aumenta as sinergias e potencia a proposta de valor para o cliente. O cross selling atingiu 30% em 2025, o que equivale a 21,45 milhões de euros”, referem em comunicado.