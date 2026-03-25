Aprovados 1.163 vistos através da migração regulada. Governo faz “balanço positivo”
O Governo diz que o "balanço é positivo" e que o seu "sucesso" não se mede pela quantidade de vistos emitidos, mas "pela capacidade de o Estado conseguir responder às necessidades das empresas.
O Governo fez esta quarta-feira um balanço positivo do protocolo de migração regulada, anunciado há um ano, registando uma “procura crescente” deste mecanismo, que processou 1.163 vistos até ao momento, a partir dos pedidos das associações empresariais.
Em resposta à Lusa sobre o protocolo, anunciado a 1 de abril de 2025, fonte oficial da Secretaria de Estado das Migrações referiu que o “balanço é positivo” e que o seu “sucesso” não se mede pela quantidade de vistos emitidos, mas “pela capacidade de o Estado conseguir responder às necessidades das empresas (cerca de 21 dias) e pela procura crescente deste instrumento”.
O Protocolo de Cooperação para a Migração Laboral Regulada foi uma solução concretizada no ano passado para acelerar a atribuição dos vistos de trabalho a imigrantes nos países de origem, com recurso à rede diplomática portuguesa.
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