Aralab de Sintra compra empresa de Bombaim e entra na Índia

A fabricante de câmaras climáticas Aralab, com sede em Sintra, comprou a empresa indiana Newtronic, especializada em equipamentos de teste a produtos farmacêuticos, biotecnológicos e cosméticos, em conjunto com a parceira alemã Memmert.

O negócio luso germânico, que envolve a aquisição de uma participação de 51% na Newtronic, faz com que a empresa industrial portuguesa entre na Índia. O objetivo da transação, cujo valor não foi divulgado, visa reforçar a presença tanto da Aralab como da Memmert nos mercados asiáticos.

Ambas consideram a Índia um dos polos de crescimento mais dinâmicos na área da investigação e nos setores farmacêutico e da biotecnologia. Em particular, a Newtronic é destacada pelos seus 45 anos de história no desenvolvimento de equipamentos de ensaio ambiental e soluções laboratoriais.

“O investimento na Newtronic representa um passo decisivo na nossa estratégia de internacionalização, permitindo-nos consolidar a presença no mercado indiano e expandir a nossa atuação em geografias adjacentes, cada vez mais relevantes na economia global”, afirmou o CEO da Aralab, Luís Branco, em comunicado.

Queremos estar cada vez mais próximos de importantes mercados compradores de câmaras climáticas, eliminando dificuldades de exportação pela distância que representam, conseguindo ainda maior competitividade nesses mercados. Luís Branco CEO da Aralab

A Aralab e a Memmert colaboram desde 2024 em parceria no mercado chinês e, no ano passado, estenderam o acordo aos Estados Unidos. A nova operação conjunta das empresas familiares tem em vista, no médio prazo, consolidar a Newtronic no mercado indiano e também desenvolver a atividade internacional, nomeadamente as exportações para os continentes asiático e africano. “Queremos consolidar a presença nessas regiões através da participada indiana, posicionando a Aralab, cada vez mais, como um player global”, afirma Luís Branco.

Para tal, a dupla europeia vai combinar a experiência tecnológica, capacidade de produção, rede internacional de vendas e assistência técnica com o conhecimento de engenharia e a presença regional da Newtronic.