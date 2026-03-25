Ataque ucraniano paralisa cerca de 40% das exportações de petróleo russo

Num momento em que o Estreito de Ormuz permanece praticamente paralisado devido à guerra no Irão, há uma nova disrupção no fornecimento de petróleo no mercado. Segundo avança a Reuters esta quarta-feira, pelo menos 40% da capacidade de exportação de petróleo da Rússia está paralisada, na sequência de ataques de drones ucranianos, de um alegado ataque a um importante oleoduto e da apreensão de navios-petroleiros.

A paralisação, que surge num momento em que as cotações do ouro negro negoceiam em valores próximos dos 100 dólares, constitui a mais grave interrupção no fornecimento de petróleo na história moderna da Rússia, o segundo maior exportador mundial de petróleo.

Segundo avança a agência de notícias, a Ucrânia intensificou os ataques com drones às infraestruturas petrolíferas russas este mês, atingindo os três principais portos russos de exportação de petróleo no oeste do país, incluindo Novorossiysk, no Mar Negro, e Primorsk e Ust-Luga, no Mar Báltico.

Estes ataques terão resultado numa quebra de cerca de 40% das exportações russas, ou dois milhões de barris por dia, segundo os cálculos da Reuters.

Os ataques de Kiev também têm visado oleodutos e refinarias, com a Ucrânia a tentar reduzir as receitas de petróleo e gás de Moscovo, que representam cerca de um quarto das receitas do orçamento do Estado russo, para assim enfraquecer o seu poder militar.