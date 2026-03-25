BCE volta a pedir aos bancos informações sobre exposição a empréstimos privados
A preocupação surgiu após as empresas americanas de créditos privados Tricolor Holdings e First Brands Group terem entrado, no ano passado, em colapso.
O Banco Central Europeu (BCE) vai voltar a pedir, este ano, aos bancos informações sobre a sua exposição a empréstimos privados, após a insolvência de duas empresas americanas, anunciou esta quarta-feira o supervisor. O BCE pediu, pela primeira vez, estas informações em 2024 e manteve esta prática desde então.
Esta preocupação surgiu após as empresas americanas de créditos privados Tricolor Holdings e First Brands Group terem entrado, no ano passado, em colapso.
Na semana passada, o vice-presidente do BCE, Luis de Guindos, afirmou, em conferência de imprensa, que a exposição da Europa ao crédito e aos mercados privados “é muito mais limitada do que nos EUA”. Os principais problemas neste setor, de acordo com de Guindos, são a opacidade, a falta de transparência e as “dificuldades em determinar o valor dos ativos detidos nas suas carteiras”.
Nos seus balanços de 2024, os maiores bancos da zona euro tinham 5.700 milhões de euros em empréstimos a empresas. A exposição dos bancos aos mercados privados pode criar riscos de solvabilidade e liquidez.
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