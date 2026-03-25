Bolieiro teve como “única” preocupação “pedir mais dinheiro” em encontro com Seguro, acusa PS

O líder do PS/Açores, Francisco César, afirmou esta quarta-feira que o presidente do Governo Regional, na sua reunião com o Presidente da República, teve como “única e principal” preocupação “pedir mais dinheiro”.

“Não deixa de ser curioso que na reunião com o Presidente da República a única e principal preocupação foi pedir mais dinheiro: pela situação financeira da região, alteração da Lei de Finanças Regionais para conseguir resolver os seus problemas financeiros e pedir mais fundos comunitários para investir neste momento no que não está a conseguir”, afirmou.

Francisco César reagiu assim às declarações do presidente do Governo dos Açores, José Manuel Bolieiro, que garantiu que a região não está em risco de resgate e assegurou que a gestão das finanças públicas é feita com responsabilidade e sob controlo próprio.

“O resgate está fora de questão. Há um esforço e um stress sobre as finanças públicas, sem dúvida, mas não creio que estejamos sob uma situação de resgate”, afirmou José Manuel Bolieiro, em declarações aos jornalistas, no final de uma audiência com o Presidente da República, António José Seguro, no Palácio de Belém, em Lisboa.

Na quinta-feira, em entrevista ao jornal Público e à Rádio Renascença, o líder do PS/Açores disse que a probabilidade de resgate financeiro aos Açores “é muito elevada”. Para o dirigente socialista, Bolieiro foi a Belém para “dizer o que precisa e não aquilo que vai fazer para resolver os problemas da região”.

O líder do PS/Açores – que reuniu terça-feira com pequenos empresários que fornecem produtos de higiene às escolas – referiu que “não recebem desde outubro”, sendo que houve empresas que asseguram o transporte escolar que “tiveram de ir para a porta do Palácio de Sant’Ana [sede do Governo] para conseguir que lhes pagassem pelo menos uma fatura”, além de empresários que aguardam por fundos comunitários.

Francisco César recordou que a Lotaçor, empresa pública de gestão das lotas, “pagou salários com bastante atraso”, tendo defendido a necessidade de reestruturação da saúde, da educação, para além de cortar nos “gastos supérfluos” e na dimensão do executivo açoriano. De acordo com o dirigente, a realidade “esbarra com o cenário pintado de laranja que o presidente do Governo Regional coloca”, uma vez que “há um problema financeiro grave da região” e a solução é “resolver os assuntos e apontar prioridades”.

Na sequência da crise no Médio Oriente, Francisco César disse que gostaria de ver garantido que o Governo Regional “não ganha um tostão à custa da subida dos combustíveis a nível internacional”. “Ou seja, garanta que não tem um aumento de receita de impostos fruto do aumento dos combustíveis e que se compromete a devolvê-la, na integra, aos açorianos”, frisou.

Francisco César preconizou, por outro lado, que se comecem a desenhar apoios setoriais para as pescas, agricultura e turismo, além de se poder complementar com o orçamento regional as medidas nacionais.

Daí a necessidade de “ter as finanças públicas equilibradas” para enfrentar cenários de crise, uma vez que o Governo Regional “está neste momento de mãos atadas para conseguir resolver estes problemas”, o que “vai provocar, a prazo, uma crise financeira” que vai gerar outra económica com consequências nas empresas e famílias, disse.

O cenário de resgate financeiro já tinha sido afastado na quinta-feira pelo secretário regional das Finanças, Duarte Freitas, que acusou o líder do PS Açores de tentar “sujar o nome dos Açores” e puxá-lo “para baixo”.

“Cá nos manteremos constantes e firmes contra quem vem de Lisboa anunciar o diabo e contra quem vai a Lisboa anunciar o diabo”, declarou Duarte Freitas durante um debate na Assembleia Legislativa Regional, na cidade da Horta, na ilha do Faial.