Bondalti faz emissão de 232 milhões para financiar OPA em Espanha

A Bondalti financiou-se em cerca de 232 milhões de euros, através de uma emissão de obrigações por oferta particular. A operação tem como objetivo ajudar a financiar o investimento de 247,5 milhões de euros que a química do grupo José de Mello vai fazer para comprar a gigante espanhola Ercros, cuja oferta pública de aquisição (OPA) foi aceite por 77,23% do capital da empresa espanhola.

A emissão de 231,69 milhões de euros foi registada no dia 20 de março, um dia depois de ter sido reportado o sucesso na OPA. De acordo com os resultados divulgados pela empresa, a oferta de 3,505 euros lançada, em março de 2024, pela química portuguesa sobre 100% do capital da companhia catalã foi aceite por 77,23% dos acionistas, um resultado que superou amplamente o mínimo de aceitação fixado em 50% do capital.

Segundo adiantou a empresa, no mesmo comunicado, o investimento total ascende a aproximadamente 247,5 milhões de euros, estando a liquidação da oferta prevista para o próximo dia 24 de março.

Com a liquidação da oferta, a química portuguesa prevê iniciar “um novo caminho para que a Bondalti e a Ercros, trabalhando de forma conjunta, possam dar origem a um grupo industrial com vocação de liderança a nível europeu, reforçando a sua escala e resiliência”, adianta João de Mello, presidente da Bondalti.

O próximo passo, adianta, “será conduzir de forma ordenada o processo de integração e a definição do projeto futuro conjunto, com uma abordagem prudente, construtiva e orientada para a criação de valor sustentável para todos os stakeholders, contando com a equipa da Ercros, cujo conhecimento e experiência consideramos um ativo essencial e um fator diferenciador da empresa”.

A Bondalti pretende promover a exclusão das ações do mercado de capitais, tornando o capital da gigante espanhola fechado.

“Uma vez concluída a liquidação, a Bondalti pretende promover a exclusão de negociação da Ercros através do lançamento de uma OPA de exclusão a um preço não superior ao da primeira OPA (3,505 euros em numerário por ação), conforme previamente comunicado ao mercado”, reiterou a empresa liderada por João de Mello no comunicado com os resultados da operação.