CMS Portugal assessora Causeway Securities
A equipa da CMS foi liderada pelo sócio Francisco Xavier de Almeida, com o apoio do associado sénior Gonçalo Cabral Moncada.
A CMS Portugal assessorou a Causeway Securities no estabelecimento de uma empresa de investimento em Portugal. A sociedade de investimento britânica Causeway Securities constituiu uma filial em Portugal, reforçando a sua presença no mercado europeu.
A entidade portuguesa recém-constituída foi autorizada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) como sociedade de investimento, permitindo à Causeway Securities prestar serviços de investimento regulamentados no território nacional.
Todo o processo de autorização e constituição contou com o apoio da CMS Portugal, cuja equipa jurídica prestou assessoria abrangente em todas as fases do projeto. A equipa da CMS foi liderada pelo sócio Francisco Xavier de Almeida, com o apoio do associado sénior Gonçalo Cabral Moncada.
Segundo Francisco Xavier de Almeida, “a chegada da Causeway demonstra que Portugal está no radar dos serviços financeiros, e estamos satisfeitos por os termos assessorado neste marco significativo e por contribuirmos para o estabelecimento bem-sucedido da sua presença regulada em Portugal”.
A Causeway Securities é uma empresa financeira internacional especializada na distribuição de produtos estruturados e soluções de investimento. A empresa atua como intermediária entre bancos de investimento e clientes — incluindo gestores de património, consultores financeiros independentes (IFA) e instituições — para fornecer produtos personalizados concebidos para gerar rendimento, oferecer crescimento e mitigar o risco de mercado.
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