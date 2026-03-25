Cuatrecasas encerra 2025 com receitas de 447,1 milhões de euros

A Cuatrecasas encerrou o ano de 2025 com um volume de negócios de 447,1 milhões de euros, um crescimento de 2,5% face ao ano anterior. A firma não revelou o valor do escritório em Portugal.

“Em Portugal, e num contexto económico e geopolítico muito desafiantes, tivemos um resultado muito positivo. Além disso, foi um ano importante para consolidar o nosso plano estratégico que assenta essencialmente na aposta em inovação, talento e equipas multidisciplinares. Estamos convencidos que esta estratégia permitirá reforçar a nossa capacidade técnica e proximidade junto dos nossos clientes nacionais e internacionais. Este ano vamos continuar focados nestes objetivos, com vista a mantermos um crescimento sustentado e, em simultâneo, posicionar a Cuatrecasas para os projetos mais complexos e desafiantes do mercado”, sublinha em comunicado o managing partner da Cuatrecasas em Portugal Nuno Sá Carvalho.

Em comunicado, a sociedade de advogados afirma que os resultados consolidam a evolução da Cuatrecasas para um modelo “equilibrado” por geografias, “sustentado” na especialização, no conhecimento setorial e na assessoria de alto valor acrescentado.

Em 2025, a Cuatrecasas investiu cerca de 4,3 milhões de euros em I&D+i e de 2,8 milhões em formação. A firma encerrou o ano com uma equipa de 1.985 profissionais, composta por 70% de advogados e 30% de pessoal de organização. No caminho rumo a uma transição sustentável, 78% da energia consumida em 2025 teve origem renovável.