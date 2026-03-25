Espanhola Ebro entra em Portugal com quatro modelos fabricados em Barcelona

A marca automóvel espanhola Ebro apresentou-se esta quarta-feira ao mercado português, considerado estratégico para a empresa, com o lançamento de quatro modelos montados na fábrica em Barcelona.

No evento que decorreu esta manhã em Lisboa e contou com a presença do presidente da Ebro, Rafael Ruiz, do vice-presidente da Chery International Johnson Xu e do presidente executivo do grupo MCoutinho, António Coutinho, que será responsável pela distribuição em Portugal. Na sua apresentação, Rafael Ruiz considerou que a entrada em Portugal é “um passo estratégico” e sublinhou que o país tem “um dos ecossistemas mais avançados da Europa”.

Ruiz destacou que a marca, que conta com o investimento da chinesa Chery International, tem mais de 70 anos de história e uma vocação industrial. A fábrica em Barcelona foi adquirida à Nissan e o objetivo é produzir 50 mil unidades em 2026 e mais de 100 mil por ano até 2028/2029.

“Quando a Nissan disse que ia fechar a fábrica em Barcelona, um grupo de empresários e investidores achou que era importante não deixá-la cair”, sublinhou, apontando para o investimento de 100 milhões de euros na fábrica.

Desde aí, a Ebro contratou mais de 1.600 pessoas de forma direta, contando com mais de 600 engenheiros, e estima mais de 3.000 postos de trabalho de forma indireta. “O nosso objetivo é crescer em Portugal de forma sustentável, criando uma rede de concessionários”, registou.

Para isso, a Ebro contará com a distribuição da MCoutinho, que prevê abrir 10 concessionários até ao final do ano (incluindo Porto, Aveiro, Viseu, Coimbra, Leiria e Lisboa) e 20 até 2028. Em declarações à Lusa à margem da apresentação, António Coutinho, explicou que a parceria com a Ebro surgiu de uma estratégia do grupo, que pensou “há três, quatro anos que poderia estar na distribuição”.

“Visitámos salões automóveis, visitámos marcas e tentámos encontrar aquela marca que se coadunava melhor a nós e, acima de tudo, ao nosso mercado”, explicou, apontando para o consumo de SUV pela população portuguesa. Os SUV são, aliás, a tipologia dos quatro modelos apresentados pela marca: o s400, do segmento B, o s700, do segmento C, o s800, do segmento D, e s900, do segmento E.

Em respostas aos jornalistas, os responsáveis pela operação afastaram, por enquanto, o alargamento aos segmentos dos citadinos compactos (segmento A) e remeteram para o lançamento, até ao final do ano, de um SUV de segmento B exclusivamente a bateria. Os modelos hoje divulgados assentam em motorizações a gasolina, híbridos e híbridos plug-in (PHEV).

O diretor-geral da marca em Portugal, Ricardo Ramos, destacou ainda a vantagem de ter a fábrica da marca em Espanha e valência do serviço pós-venda – com quatro armazéns de peças na Península Ibérica. Os responsáveis admitiram que apesar de a linha ser hoje composta por versões adaptadas de modelos já comercializados pela Chery em outros mercados (‘rebadging’), a leitura do mercado pode resultar em modelos diferentes para Portugal.

A Chery, com presença global, vende versões dos veículos da Ebro em países como México, Irão, Filipinas, Itália, Brasil, Rússia ou Sudeste Asiático. No seu portefólio, o grupo chinês conta ainda com marcas como Jaecoo ou Omoda.