Esquerda vence eleições dinamarquesas sem maioria e depende de centristas
Social-democrata Mette Frederiksen ganhou as eleições legislativas. Partido Os Moderados (centro) alcança 7,7% e torna-se decisivo para a formação de um novo governo.
A coligação de esquerda da primeira-ministra social-democrata, Mette Frederiksen, ganhou as eleições legislativas dinamarquesas com 48% dos votos, dependendo dos centristas para alcançar uma maioria.
Com 95% dos votos apurados na votação para o novo Parlamento (Folketing), o partido Os Moderados (centro) tem 7,7%, tornando-se decisivo para a formação de um novo governo, dado que nenhum dos blocos à direita ou à esquerda conseguiram uma maioria.
A coligação de direita alcançou 44,2% dos votos nas eleições legislativas antecipadas, que podem garantir um terceiro mandato consecutivo a Mette Frederiksen.
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