Europastry continua a crescer e atinge um volume de vendas de 1,63 mil milhões de euros em 2025, um aumento de 8% em relação a 2024

A Europastry, empresa espanhola do setor das massas congeladas para panificação, encerrou o ano de 2025 com vendas de 1,63 mil milhões de euros, o que representa um crescimento de 8% em relação ao ano anterior.

Em Espanha, a empresa reforçou a sua rede industrial com a ampliação da sua fábrica em Azuqueca de Henares, com um investimento de 38 milhões de euros numa nova linha especializada em brioche.

Além disso, a Europastry prosseguiu com o desenvolvimento do seu novo centro de produção em Carregado (Portugal) com a ampliação de uma nova linha de pastelaria que envolve um investimento de 50 milhões de euros.

Jordi Galles, presidente executivo da Europastry, afirmou que «os resultados de 2025 refletem o compromisso e a ambição de todos nós que fazemos parte da Europastry. Continuámos a crescer de forma sustentável, investindo em inovação, ampliando a nossa rede industrial e reforçando a nossa presença em mercados-chave. Olhamos para o futuro com otimismo e com a determinação de continuar a transformar a panificação tal como a conhecemos». Em 2025, a empresa concluiu as aquisições das empresas holandesas DeGroot Edelback e Van Eck e da tailandesa Art of Baking.