Família Masaveu volta a reforçar posição na EDP

A família espanhola Masaveu voltou a reforçar posição na EDP, através da aquisição de 1.043.305 ações, por 4,4 milhões de euros, de acordo com um comunicado divulgado no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Os títulos foram adquiridos entre os dias 20 e 24 de março pela sociedade Masaveu Internacional, S.L, controlada por Fernando Masaveu Herrero, que é membro do Conselho Geral e de Supervisão da EDP. O investimento foi de 4.445.383,62 euros, ou seja, a um preço médio de 4,2609 euros por ação, segundo a mesma nota.

Esta operação segue-se a outra semelhante, comunicada em 12 de março, em que a família Masaveu reforçou a sua posição na EDP com a compra de 1.659.320 ações da elétrica por cerca de sete milhões de euros. Em janeiro, a mesma sociedade adquiriu cerca de 3,89 milhões de ações da EDP por mais de 16 milhões de euros, em várias operações realizadas entre os dias 20 e 23 desse mês.

A família Masaveu também tem uma participação de 5% na REN – Redes Energéticas Nacionais.