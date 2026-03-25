Inteligência Artificial: liderança sob aceleração

O Logicalis Global CIO Report 2026, baseado na visão de mais de mil CIOs a nível mundial, evidencia uma mudança que já não é incremental. A IA deixou de estar em fase preparatória, passando presentemente a influenciar decisões estratégicas, a alterar modelos operacionais e redistribuir responsabilidade dentro das organizações.

A questão deixou de ser se a IA irá transformar o negócio. A questão é quem está preparado para governar essa transformação.

Velocidade como fator de exposição

O investimento em IA acelerou de forma transversal no último ano, impulsionado pela pressão competitiva e pelas expectativas do mercado. A direção é inequívoca. Contudo, mais de metade dos CIOs considera que a adoção está a avançar demasiado depressa; não por falta de ambição, mas porque governação, competências e alinhamento estratégico não evoluem ao mesmo ritmo.

Para qualquer board, esta é a tensão central: quando a velocidade supera a maturidade organizacional, a vantagem competitiva pode rapidamente converter-se em exposição estratégica.

A diferença entre experimentar e institucionalizar

A IA já está a gerar impacto em áreas como análise preditiva, experiência do cliente e inovação. As provas de conceito são reais, e os resultados existem. O desafio surge na escalabilidade.

A maioria dos CIOs não está confiante na capacidade de expandir a IA de forma consistente para além de projetos-piloto, nem em assegurar retorno comercial plenamente mensurável.

O constrangimento não é orçamental. É estrutural.

Persistem lacunas em competências técnicas internas, na qualidade e governação de dados e na robustez infraestrutural. O que está em causa não é experimentar tecnologia, mas institucionalizá-la. A maturidade não se mede pelo número de iniciativas lançadas, mas pela capacidade de as tornar repetíveis, auditáveis e alinhadas com objetivos estratégicos.

Quando inovação e risco se tornam indissociáveis

A IA não aumenta apenas a eficiência, altera também o perfil de risco. Sistemas que aprendem, automatizam e executam decisões introduzem novas camadas de complexidade e ampliam a superfície de exposição.

Ao mesmo tempo, muitas organizações reconhecem limitações na formação sobre utilização responsável de IA, e na visibilidade sobre as ferramentas em uso.

Embora existam modelos formais de governação, a confiança na sua eficácia permanece limitada. O resultado é uma assimetria estrutural: a adoção da IA está distribuída pelas áreas de negócio, enquanto a responsabilidade pelas suas consequências tende a concentrar-se no CIO.

Para o board, esta não é uma falha operacional. É um risco sistémico. Na era da IA, segurança deixou de significar apenas proteção de dados. Passou a significar proteção da integridade das decisões organizacionais.

Autonomia e legitimidade

A transição da IA generativa, para sistemas agênticos (capazes de executar tarefas e coordenar atividades com autonomia crescente) marca uma nova fase. O investimento já acompanha essa inflexão. Mas a autonomia tecnológica implica responsabilidade institucional. À medida que os sistemas deixam de apenas apoiar decisões para as executar, o foco desloca-se da eficiência operacional para a legitimidade, rastreabilidade e responsabilidade das decisões automatizadas.

Isto coloca desafios concretos de governance: quem responde por uma decisão tomada por um sistema autónomo? Como auditar processos que evoluem continuamente? Como preservar responsabilidade quando a autoridade é distribuída entre humanos e máquinas?

Estas são questões presentes, não futuras.

Liderança como desenho institucional

A crescente sofisticação tecnológica ultrapassa a capacidade de qualquer organização atuar isoladamente. A dependência de parceiros externos e de IT Service Providers torna-se estrutural.

Neste contexto, o papel do CIO é redefinido. De gestor de ativos tecnológicos internos, evolui para arquiteto e orquestrador de um ecossistema interdependente, no qual plataformas, parceiros e sistemas autónomos operam sob um enquadramento comum de responsabilidade e controlo.

A liderança tecnológica deixa de ser medida pelo controlo direto da execução, e passa a ser avaliada pela capacidade de desenhar estruturas institucionais robustas num ambiente de autonomia distribuída.

O verdadeiro teste

O Logicalis Global CIO Report 2026 revela um consenso claro: a ambição é elevada, mas a maturidade institucional ainda está em consolidação.

Nos ciclos tecnológicos anteriores, o sucesso media-se pela rapidez de implementação. Na era da IA, será medido pela capacidade de escalar com controlo, automatizar sem diluir responsabilidade, e inovar sem comprometer confiança.

Este é um momento definidor não apenas para CIOs, mas para CEOs, CFOs e conselhos de administração. Porque a IA já não é um projeto tecnológico. É uma variável estrutural do modelo de negócio e da arquitetura de decisão.

A pergunta torna-se inevitável: A sua organização está apenas a utilizar IA, ou está preparada para governar a sua autonomia?

O Logicalis Global CIO Report 2026 reúne a perspetiva de mais de mil CIOs globais e aprofunda estas implicações com dados concretos e análise executiva.

Num contexto de aceleração tecnológica, compreender estas dinâmicas é parte integrante da responsabilidade de liderança.

Disponível aqui.

Artigo por: Neuza Alcobio, Marketing & Communications Director na Logicalis Portugal